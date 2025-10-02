Sex Health Alert: सेक्स से जुड़ी इन बीमारियों के बारे में शायद ही जानते होंगे आप

Sex Health Diseases: सेक्स स्वास्थ्य से जुड़े रोग बहुत प्रकार के होते हैं. जैसे स्तंभन दोष (Erectile Dysfunction) शामिल है, जिसमें पुरुष को सेक्स के दौरान इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई होती है. इसी तरह शीघ्रपतन (Premature Ejaculation) और स्वप्नदोष (Nightfall) भी बहुत सामान्य सेक्स रोग हैं, जिनका सामना ज्यादातर पुरुष कभी न कभी करते हैं. ये अक्सर तनाव, हार्मोनल असंतुलन या मानसिक कारणों से जुड़े होते हैं. लेकिन यौन स्वास्थ्य केवल इन्हीं आम परेशानियों तक सीमित नहीं है. कुछ बड़े रोग भी होते हैं, जैसे ऑर्गेस्मिक डिसफंक्शन, जिसमें व्यक्ति उत्तेजित तो होता है लेकिन ऑर्गैज्म प्राप्त नहीं कर पाता या बहुत कठिनाई से पाता है. यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है. इसी तरह का एक रोग है सेक्सोम्निया, जिसमें व्यक्ति सोते हुए सेक्स करता है, ठीक नींद में चलने की तरह. और अंत में, बेहद दुर्लभ यौन संभोग सिंड्रोम (Persistent Sexual Arousal Syndrome), जिसमें व्यक्ति बार-बार अनियंत्रित ऑर्गैज्म का अनुभव करता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो.

ऑर्गेस्मिक डिसफंक्शन ( Sexual Disorder)

जिस तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण पुरुषों को सेक्स के दौरान इरेक्शन पाने में दिक्कत होती है, उसी तरह ऑर्गैज़्मिक डिसफंक्शन में व्यक्ति उत्तेजना का अनुभव करता है, लेकिन चरम पर पहुँचने पर, ऑर्गैज्म प्राप्त नहीं कर पाता, या अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करता है और इसमें लंबा समय लगता है. ऑर्गैज्म प्राप्त करने में यह असमर्थता पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकती है.

निम्फोमेनिया

इसे हाइपरसेक्सुअलिटी भी कहा जा सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति हर समय कामुक महसूस करता है, यानी वह सेक्स की इच्छा रखता है. निम्फोमेनिया आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करता है, और कभी-कभी इतना गंभीर हो जाता है कि इससे पीड़ित महिलाएं सेक्स के लिए बेताब हो जाती हैं.

सेक्सोम्निया

इसमें आप सोते हुए सेक्स करते हैं. यह नींद में चलने जैसा है. इस दौरान, आप सो रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि आप सेक्स कर रहे हैं. निम्फोमेनिया की तरह, सेक्सोम्निया से पीड़ित व्यक्ति भी सेक्स को लेकर अतिसक्रिय होता है.

यौन संभोग सिंड्रोम

चरमसुख का अनुभव करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दूसरे मिनट चरमसुख का अनुभव करना एक समस्या हो सकती है. कल्पना कीजिए कि आप काम पर किसी सहकर्मी से बात कर रहे हैं और खाते समय, नहाते समय, गाड़ी चलाते समय चरमसुख का अनुभव कर रहे हैं—अगर किसी को हर दूसरे मिनट चरमसुख का अनुभव होता है, तो इसे भी यौन संभोग सिंड्रोम कहा जाता है.