Brain Eating Amoeba: दिमाग नोच-नोच कर खा रहा था ये कीड़ा, 9 साल की मासूम बच्ची की ले ली जान…बचकर रहना नहीं तो आपकों भी हो सकती है ये गंभीर बीमारी!

Brain-Eating Amoeba: भारत के केरल में, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड ज़िले में Brain-Eating Amoeba को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह फैसला एक नौ साल की बच्ची की Brain-Eating Amoeba से मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही के दिनों में इस इलाके में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के तीन मामले सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में एक तीन महीने का बच्चा भी शामिल था।

बता दें कि हाल ही में एक 9 साल की अज्ञात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। फिर उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए उसकी मृत्यु हो गई।

किसे कहते हैं Brain-Eating Amoeba?

अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस को अमीबिक एन्सेफलाइटिस नेग्लेरिया फाउलेरी भी कहा जाता है। जिसे आम भाषा में दिमाग खाने वाला अमीबा कहते हैं। यह एक सूक्ष्म एककोशिकीय जीव जैसा होता है। जो झीलों, नदियों और गर्म झरनों के पानी में पाया जाता है।

लोगों को कैसे संक्रमित करता है?

सबसो पहले यह पानी के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह तब होता है जब दूषित पानी में लोग अपना सिर डुबाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार, यह सीधा मस्तिष्क गुहा में प्रवेश कर सकता है। यह धीरे-धीरे मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है। यह धीरे-धीरे एक बेइलाज बीमारी में तब्दील हो जाता है। बुखार, मतली, उल्टी गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे पड़ना, मतिभ्रम और कोमा शामिल हैं।

केरल में मामलों में वृद्धि का एक कारण एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए बढ़ी हुई जाँच है।

एक ऐसी स्थिति जो अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस सहित कई बीमारियों के कारण हो सकती है।

साथ ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे अन्य कारक भी हैं।

पिछले साल जब केरल में मामलों में अचानक वृद्धि हुई, तो राज्य ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के मामलों के प्रबंधन के लिए एक विशेष उपचार प्रोटोकॉल और एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य था।

