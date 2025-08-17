सीक्रेट खुला: 59 के Shah Rukh Khan की फिटनेस का राज आपको 25 का बना देगी! डाइट उड़ा देगी होश

Shah Rukh Khan Lifestyle: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख ख़ान 59 साल के हैं। लेकिन, उनकी फिटनेस देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो इस उम्र में भी अपनी फिटनेस और एनर्जी से सभी को चौंका देते हैं। इसका राज कोई जादुई डाइट या मुश्किल वर्कआउट नहीं, बल्कि बेहद सरल और अनुशासित जीवनशैली है। असल जिंदगी में शाहरुख बहुत ही डिसीप्लिन के साथ रहते हैं। कब खाना है, कब सोना है, और कितना खाना है इन सबका हिसाब रखते हैं।

दो ही भोजन- न बीच का स्नैक

शाहरुख दिन में सिर्फ दो बार खाते हैं- दोपहर और रात का खाना। बीच में कोई स्नैक नहीं लेते। यह नियमित रूप से कैलोरी कंट्रोल में मदद करता है और फिट रहने में योगदान देता है।

गुच्छे-गुच्छे भर गिर रहे हैं बाल, बालों का झड़ना करना चाहते है कम तो डाइट में शामिल करें ये सुपरफूड,15 दिनों में ही दिखेंगे कमाल…

सादा और पोषण से भरपूर भोजन

उनकी प्लेट पर दिखने वाली चीजें आम होती हैं: स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकोली और कभी-कभार दाल। वो फैंसी या भारी भोजन से बचते हैं, ताकि ऊर्जा के साथ-साथ संतुलित पोषण भी मिले।

लचीलापन- मजबूती से जरूरी नहीं, समझदारी से ज़रूरी

काम या शूटिंग के दौरान घर पर दो भोजन होते हैं, मगर जब वो यात्रा कर रहे होते हैं या परिवार और दोस्तों के साथ होते हैं, तो जो परोसा गया वही खाते हैं- चाहे वह लस्सी हो या पराठा। यह आकर्षक संतुलन बनाए रखता है और तनाव से भी बचाता है।

BP कंट्रोल करना है तो अपनाएं ये जापानी ट्रिक,हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी कुछ ही दिनों में दूर

कम नींद, मगर रोज़ाना हल्का वर्कआउट

शाहरुख सोने के लिए औसतन सिर्फ 5 घंटे लेते हैं, अक्सर रात को 5 बजे सोते हैं और सुबह 9-10 बजे उठते हैं। शूट के बाद भी हल्का व्यायाम करना नहीं छोड़ते, जो रात में फिटनेस बनाए रखने में मदद करता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।