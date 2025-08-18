Home > हेल्थ > प्रोटीन पावर का असली बादशाह कौन? फिटनेस के लिए अंडा या पनीर क्या है बेस्ट?

Egg Vs Paneer: अंडा और पनीर दोनों ही प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। लेकिन, दोनों में से आप किसे अपनी डायट में रेग्यूलर बेसिस पर शामिल कर सकती हैं? जानिए किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, कौन सा शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचाता है और कब किसे डाइट में शामिल करना चाहिए।

Published: August 18, 2025 13:39:06 IST

प्रोटीन हमारे शरीर का कन्स्ट्रक्शन ब्लॉक है- यह मसल्स, त्वचा, बाल और अंगों की मरम्मत में मदद करता है। साथ ही, ये हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत बनाता है। आमतौर पर अंडा और पनीर दो लोकप्रिय स्रोत हैं इस पोषक तत्व के, लेकिन सवाल है- इनमें से कौन ज्यादा गुणकारी है? अक्सर डॉक्टर भी यही दोनों चीजें खाने में शामिल करने की सलाह देते हैं। 

जैसा कि हाल ही में टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी रिपोर्ट बताती है, एक कप उबले अंडे (करीब 150 ग्राम) में लगभग 18–19 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एक ही मात्रा में पनीर में 21–22 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। यानि मात्रा के हिसाब से पनीर थोड़ा आगे है। लेकिन सिर्फ मात्रा ही काफी नहीं है-अंडे का प्रोटीन हमारी बॉडी में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है, यानी इसकी बायो-अवेलिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही, अंडे में सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं, जो इसे complete protein बनाते हैं।

हड्डियों को मजबूत ये

इसके बावजूद पनीर अपने आप में खास है। यह कैल्शियम और फॉस्फोरस का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर में विटामिन A और D भी हैं, और इसमें एक प्रकार का फैट भी होता है जो ऊर्जा और वसा मेटाबॉलिज़्म में मदद करता है।

हेल्दी डाइट का हिस्सा

बड़ी बात ये है कि दोनों ही हेल्दी डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। अंडा अगर पूरे शरीर के लिए पोषण चाहिये, और पनीर अगर आप शाकाहारी हैं और हड्डियों का ध्यान रखना चाहते हैं। इसलिए, अपनी जरूरत और स्वाद के अनुसार इन्हें शामिल करना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

