अमृत से कम नहीं है खीरा! जानिए लाभकारी गुण

खीरे को फल और सब्जी दोनों श्रेणियों में रखते है. वनस्पति विज्ञान के अनुसार फल पौधे के फूल से विकसित होते हैं और उनमें बीज भी होते हैं. खीरा भी फूल से फल बनता है और इसके अंदर भी बीज होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे फल मानते हैं.

पाक कला के अनुसार रसोइये फल और सब्जी को उनके स्वाद और उपयोग के आधार पर बाँटते हैं. खीरा प्रमुख प्रकार से नमकीन और स्वादिष्ट व्यंजनों में उपयोग होता है, जैसे सलाद और अचार इसलिए, इसे खाने की दुनिया में एक सब्जी के रूप में जाना जाता है.

कितना लाभदायक है खीरा?

खीरा बहुत लाभदायक है और इसमें मुख्य रूप से विटामिन C और विटामिन K पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B जैसे अन्य न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. ये पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक हैं. ये न्यूट्रिएंट्स प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खीरे में फाइबर और 96% पानी होता है जिसकी वजह से यह कब्ज दूर करने, वजन घटाने, और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में बहुत सहायक साबित होता है.

किन मामलों में उपयोगी है खीरा?

खीरा हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने, वजन कम करने, पाचन क्रिया का सुधार करने, शरीर को ठंडक प्रदान करने और ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने में लाभदायक और सहायक है. खीरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन K और अलग-अलग प्रकार के विटामिन व खनिज होते हैं. खीरा मधुमेह में भी लाभकारी साबित होता है. यह भूख को शांत करने और हल्का भोजन लेने की सलाह वाले मधुमेह के रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प है.

त्वचा के लिए भी लाभदायक है खीरा

खीरा त्वचा को हाइड्रेट और शांत करता है और इसके साथ-साथ त्वचा को सूजन और जलन से भी राहत देता है. इसमें मौजूद विटामिन C नई त्वचा कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है, जबकि इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण दाग-धब्बों को कम करने में और मुंहासों को रोकने में सहायता करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया से लड़ते हैं, जिससे झुर्रियां कम होती हैं.