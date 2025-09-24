खाने से पहले जान लीजिए कितने हानिकारक हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स?
खाने से पहले जान लीजिए कितने हानिकारक हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स?

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपके दिल को बीमार बना देंगी, अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Swarnim Suprakash | Published: September 24, 2025 7:03:04 PM IST

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपके दिल को बीमार बना देंगी
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपके दिल को बीमार बना देंगी

हृदय के लिए प्रोसेस्ड फूड्स बहुत खराब होते हैं क्योंकि उनमें अक्सर ज्यादा मात्रा में सोडियम, चीनी, अनहेल्दी फैट्स और प्रिज़र्वेटिव होते हैं. ये सारे पदार्थ हृदय रोग के जोखिम को बढ़ने वाले होते हैं. ओवर प्रोसैसेड फूड्स में फाइबर, विटामिन और खनिज की मात्रा कम होती है. जबकि हृदय की रक्षा करने के लिए फाइबर, विटामिन और खनिज ही चाहिए. इसलिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए अनहेल्दी फैट्स, मीठे पेय पदार्थ, पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे अनाज और फास्ट फूड से दूरी बनाते हुए बचने का प्रयास करना चाहिए. 

क्या होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और उनमें पाए जाने वाले हानिकारक तत्व

अल्ट्रा प्रोस्सेड फूड्स: ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें स्वाद, रंग और बनावट बेहतर बनाने के लिए प्रिज़र्वेटिव, कलर और अन्य योजक मिलाए जाएं वे अल्ट्रा प्रोस्सेड फूड्स होते हैं. अल्ट्रा प्रोस्सेड फूड्स में पैकेज्ड स्नैक्स, स्वीट ग्रेन्स, चिकन नगेट्स, इंस्टेंट सूप और रेडी-टू-ईट फूड्स शामिल हैं.

प्रोस्सेड मीट: नॉन-वेज सॉसेज, बेकन और डेली मीट जैसे अनहेल्दी फैट्स दिल की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में  सोडियम, अनहेल्दी फैट्स आदि होते है.

शर्करा युक्त मीठे पेय पदार्थ: किसी भी प्रकार का मीठा सोडा, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और मीठी चाय हृदय के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं

सोडियम और अनहेल्दी फैट्स: प्रोस्सेड फूड्स में अतिरिक्त मात्रा में चीनी, नमक और संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स) हो सकती है, जो हृदयघात (दिल के दौरे और स्ट्रोक) के जोखिम को बढ़ा देती है. 

कम फाइबर वाले रिफाइंड कार्ब्स: सफेद ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्री जैसे रिफाइंड कार्ब्स भी हृदय के लिए नुकसानदायक होते हैं. इनमे अतरिक्त मात्रा में चीनी और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं. 

लेस प्रोसेस्ड फूड्स को भी बना सकते हैं हेल्दी डाइट का हिस्सा 

मार्केट में बहुत ऐसे लेस प्रोसेस्ड फूड्स भी हैं जो प्रोस्सेड फूड्स के मुकाबले आपकी सेहत खास कर आपके दिल को कम नुकसान पहुंचाते हैं. यानी वे रेगुलर प्रोस्सेड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स से बेहतर हो सकते हैं. अगर आप अपने खाद्य पदार्थ को सही तरीके से चुनें और सीमित मात्रा में खाएं, तो आप इन्हें भी अपनी हेल्दी डाइट का हिस्सा बना सकतें हैं. 

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का अनुरोध 

AHA यानि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने साइंटिफिक बयान बताया कि ‘अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स स्वास्थ के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं. ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया है और इनमें अक्सर अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक, फैट और एडिटिव्स होते हैं. अमेरिकी संस्था ने फूड इंडस्ट्री और तमाम नियम निर्माताओं से अनुरोध किया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के प्रोडक्शन और उपलब्धता पर रोक लगाएं या उसको कम करें. 

