Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन
Home > हेल्थ > Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Male Hygiene Tips: हाईजीन की जब-जब बात आती है, तब-तब मर्द इससे भागते या पीछा छुड़ाते नजर आते हैं. अगर प्राइवेट पार्ट की सही तरह से सफाई नहीं की जाए तो इंफेक्शन भी हो सकता है.

By: Prachi Tandon | Published: September 24, 2025 9:06:31 AM IST

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Hygiene habits for men: पर्सनल हाइजीन जितनी महिलाओं के लिए अहम होती है, उतनी ही पुरुषों के लिए भी जरूरी होती है. लेकिन, अक्सर देखा गया है कि पर्सनल हाइजीन के नाम पर पुरुष लापरवाह होते हैं और डेली बॉडी केयर पर ध्यान नहीं देते हैं. नतीजा यह होता है कि प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, बदबू के साथ-साथ फंगल इंफेक्शन भी हो जाता है. इतना ही नहीं, जब परेशानी बढ़ जाती है तो इंटरकोर्स (Sexual Intercourse) के दौरान भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए, यहां जानते हैं कि हर मर्द को पर्सनल हाइजीन (Personal Hygiene) की कौन-कौन सी बातों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. 

पर्सनल हाइजीन की इन 5 बातों को न करें इग्नोर

रोजाना सफाई

जल्दबाजी और भागदौड़ के बीच कई बार सिर्फ पानी से नहाकर लोग घर से निकल जाते हैं और प्राइवेट पार्ट एरिया (Private Part Cleaning) में सफाई करना भूल जाते हैं. ऐसे में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. बता दें, शरीर में प्राइवेट पार्ट वह एरिया है जहां पसीना और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं. इसके बाद बदबू और खुजली की वजह बनते हैं. इसलिए हर दिन नहाते समय पानी और पीएच बैलेंस्ड क्लींजर से प्राइवेट पार्ट की सफाई करें. 

सुखाकर ही पहने कपड़े

प्राइवेट पार्ट पर गीले कपड़े पहनने से बचें. इसके लिए नहाने के बाद मुलायम तौलिए से पूरे शरीर के साथ प्राइवेट पार्ट को भी अच्छी तरह से पोछें. ध्यान रहे कि प्राइवेट पार्ट एरिया को तौलिए से रगड़े नहीं. क्योंकि, यह एरिया बहुत सॉफ्ट होता है और रगड़ने की वजह से स्किन छिल सकती है या फिर रैशेज हो सकते हैं. 

सही अंडरवियर 

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

टाइट और सिंथेटिक कपड़े के इनरवियर आपके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में कॉटन या ऐसे फेब्रिक का अंडरवियर अपने लिए चुनें जो हवादार होने के साथ-साथ नमी भी सोख सके. दरअसल, सिंथेटिक कपड़ा नमी को रोकता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो सकते हैं. 

प्राइवेट पार्ट एरिया पर हेयर्स

शरीर के बाकी हिस्सों की तरह प्राइवेट पार्ट पर बाल होना भी आम बात है. लेकिन, इन बालों की वजह से कई बार बैक्टीरिया और जर्म्स अपना घर प्राइवेट पार्ट पर बना लेते हैं. नतीजा होता है कि बदबू और खुजली की समस्या पैदा हो जाती है. ऐसे में समय-समय पर प्यूबिक हेयर्स की सफाई करते रहना चहिए. प्यूबिक हेयर्स की सफाई करने के लिए शेविंग कर रहे हैं, तो साफ और नए ब्लेड का इस्तेमाल करें. साथ ही कट्स और रेजर बंप्स का भी ध्यान रखें. 

इंटरकोर्स के बाद सफाई

सेक्स यानी इंटरकोर्स के बाद भी प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह क्लीनिंग करनी चाहिए. यहां बताई पर्सनल हाइजीन टिप्स को फॉलो कर आप सिर्फ हेल्दी नहीं रहेंगे बल्कि पूरे दिन फ्रेश भी फील कर पाएंगें.  

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health tipsSex and HealthSex and RelationshipsSex LifeSexual Health
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन
Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन
Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन
Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन