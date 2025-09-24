Male Hygiene की इन 5 बातों को इग्नोर कर देते हैं मर्द, आज से ही करें फॉलो…नहीं होगा प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन

Hygiene habits for men: पर्सनल हाइजीन जितनी महिलाओं के लिए अहम होती है, उतनी ही पुरुषों के लिए भी जरूरी होती है. लेकिन, अक्सर देखा गया है कि पर्सनल हाइजीन के नाम पर पुरुष लापरवाह होते हैं और डेली बॉडी केयर पर ध्यान नहीं देते हैं. नतीजा यह होता है कि प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, बदबू के साथ-साथ फंगल इंफेक्शन भी हो जाता है. इतना ही नहीं, जब परेशानी बढ़ जाती है तो इंटरकोर्स (Sexual Intercourse) के दौरान भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए, यहां जानते हैं कि हर मर्द को पर्सनल हाइजीन (Personal Hygiene) की कौन-कौन सी बातों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

पर्सनल हाइजीन की इन 5 बातों को न करें इग्नोर

रोजाना सफाई

जल्दबाजी और भागदौड़ के बीच कई बार सिर्फ पानी से नहाकर लोग घर से निकल जाते हैं और प्राइवेट पार्ट एरिया (Private Part Cleaning) में सफाई करना भूल जाते हैं. ऐसे में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. बता दें, शरीर में प्राइवेट पार्ट वह एरिया है जहां पसीना और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं. इसके बाद बदबू और खुजली की वजह बनते हैं. इसलिए हर दिन नहाते समय पानी और पीएच बैलेंस्ड क्लींजर से प्राइवेट पार्ट की सफाई करें.

सुखाकर ही पहने कपड़े

प्राइवेट पार्ट पर गीले कपड़े पहनने से बचें. इसके लिए नहाने के बाद मुलायम तौलिए से पूरे शरीर के साथ प्राइवेट पार्ट को भी अच्छी तरह से पोछें. ध्यान रहे कि प्राइवेट पार्ट एरिया को तौलिए से रगड़े नहीं. क्योंकि, यह एरिया बहुत सॉफ्ट होता है और रगड़ने की वजह से स्किन छिल सकती है या फिर रैशेज हो सकते हैं.

सही अंडरवियर

टाइट और सिंथेटिक कपड़े के इनरवियर आपके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में कॉटन या ऐसे फेब्रिक का अंडरवियर अपने लिए चुनें जो हवादार होने के साथ-साथ नमी भी सोख सके. दरअसल, सिंथेटिक कपड़ा नमी को रोकता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस पैदा हो सकते हैं.

प्राइवेट पार्ट एरिया पर हेयर्स

शरीर के बाकी हिस्सों की तरह प्राइवेट पार्ट पर बाल होना भी आम बात है. लेकिन, इन बालों की वजह से कई बार बैक्टीरिया और जर्म्स अपना घर प्राइवेट पार्ट पर बना लेते हैं. नतीजा होता है कि बदबू और खुजली की समस्या पैदा हो जाती है. ऐसे में समय-समय पर प्यूबिक हेयर्स की सफाई करते रहना चहिए. प्यूबिक हेयर्स की सफाई करने के लिए शेविंग कर रहे हैं, तो साफ और नए ब्लेड का इस्तेमाल करें. साथ ही कट्स और रेजर बंप्स का भी ध्यान रखें.

इंटरकोर्स के बाद सफाई

सेक्स यानी इंटरकोर्स के बाद भी प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह क्लीनिंग करनी चाहिए. यहां बताई पर्सनल हाइजीन टिप्स को फॉलो कर आप सिर्फ हेल्दी नहीं रहेंगे बल्कि पूरे दिन फ्रेश भी फील कर पाएंगें.

