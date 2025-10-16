सेक्स लाइफ खराब होने से पहले शरीर में दिखते हैं ये 11 लक्षण! मर्द बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Health issues due to low testosterone: मर्दों की सेक्स लाइफ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल लाइफ का बैलेंस होती है. ऐसे में जब भी इन तीनों में से किसी एक में भी समस्या आती है, तो सेक्स लाइफ पर नेगेटिव असर देखने को मिलता है. हालांकि, सेक्स लाइफ एक दिन में बिल्कुल भी नहीं खराब होती है, इसका हर दिन लेवल धीरे-धीरे गिरता है और साथ ही इसके लक्षण भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं.

सेक्स लाइफ बिगड़ने से पहले शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं?

मर्दों की सेक्स लाइफ का कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन से होता है. यह हार्मोन शरीर में कम होता है, तो सेक्स लाइफ तो खराब होती ही है, साथ ही शरीर में कई लक्षण नजर आने लगते हैं.

यौन इच्छा में कमी

अगर यौन इच्छा यानी सेक्स करने की इच्छा पहले से कम हो गई है तो यह टेस्टोस्टेरोन की कमी का संकेत हो सकता है.

इरेक्शन में दिक्कत

इरेक्शन की समस्या बार-बार की बन गई है या शुरू होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता तो यह सही ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल असुंतलन की वजह से हो सकता है.

मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

कई बार शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने पर भी मूड खराब रहता है, बात-बात पर गुस्सा आता है और इतना ही नहीं इमोशनल इंबैलेंस भी देखने को मिलता है.

थकान

हर समय थकान रहना, शरीर में एनर्जी की कमी भी टेस्टोस्टेरोन की कमी और सेक्स लाइफ की बर्बादी का संकेत हो सकती है.

नींद की कमी

कम नींद आना या कम सोना भी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस बिगाड़ता है, नतीजा सेक्स लाइफ खराब होती है.

ये भी पढ़ें: संडे हो या मंडे…रोज खा रहे हैं अंडे! नुकसान जान आज ही कर देंगे बंद



मोटापा

अगर आपके पेट के आस-पास अचानक ही चर्बी बढ़ने लग गई है तो यह शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का संकेत हो सकती है.

शीघ्रपतन

अगर यौन संबंध बनाते समय मिनटों में ही इजेक्यूलेशन यानी शीघ्रपतन हो जाता है तो यह भी टेस्टोस्टेरोन में गड़बड़ी और खराब होती सेक्स लाइफ की निशानी हो सकता है.

स्तनों का बढ़ना

कई बार हार्मोनल बैलेंस खराब होने की वजह से मर्दों के स्तनों का साइज बढ़ने लगता है. यह सेक्स लाइफ के साथ-साथ आपकी शारीरिक बनावट को भी खराब कर सकता है.

बालों का झड़ना

अचानक बालों का झड़ना शुरू हो गया है, तो यह भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से जुड़ा हो सकता है.

हॉट फ्लैश

कई लोगों को सोते-जागते अचानक हॉट फ्लैश यानी पसीने छूटने लगते हैं. यह भी हार्मोन्स में गड़बड़ी की वजह से होता है, जिसका सीधा असर सेक्स लाइफ पर भी पड़ सकता है.

डिप्रेशन

चिंता, तनाव और डिप्रेशन भी शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो सकता है. अगर शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 5 वजहों से कम होने लगती है यौन संबंध बनाने की इच्छा, जानें किन तरीकों से बढ़ा सकते हैं सेक्स ड्राइव

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.