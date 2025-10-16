संडे हो या मंडे…रोज खा रहे हैं अंडे! नुकसान जान आज ही कर देंगे बंद

Daily Egg Consumption Risks: अंडे को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का पावरहाउस माना जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन बी 12, डी, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं. ऐसे में कई फिटनेस फ्रीक लोग हर दिन अंडे खाते हैं. इतना ही नहीं, जिम और एक्सरसाइज करने वाले तो एक दिन में 4-5 अंडे खा जाते हैं. लेकिन, अंडा जितना सेहत के लिए फायदेमंद होता है उतने ही इसके नुकसान भी हैं और इसे रोज खाना भी समस्याओं की जड़ बन सकता है.

रोजाना अंडे खाने के नुकसान क्या-क्या हैं?

कोलेस्ट्रॉल

अगर रोजाना अंडे खाते हैं तो जाने-अनजाने में कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी अपने लिए खड़ी कर सकते हैं. दरअसल, अंडे की जर्दी यानी योल्क में हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे एक लिमिट से ज्यादा लेने पर दिल की बीमारियां या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है.

पाचन संबंधी परेशानियां

अगर आप पाचन संबंधी परेशानियां झेल रहे हैं तो रोजाना अंडे खाने से बचें. क्योंकि, अंडा पचाने में मुश्किल होता है और इससे गैस, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या हो सकती है.

किडनी

अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है. ऐसेमें इसे जरूरत से ज्यादा खाना किडनी पर प्रेशर डाल सकता है. ऐसे में जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें अंडे सोच-समझकर और लिमिट में खाने चाहिए.

हार्मोनल बैलेंस

मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने और ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के लिए कई बार दवाइयां दी जाती हैं. ऐसे अंडे खाने से शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और असंतुलन पैदा हो सकता है

एलर्जी का खतरा

गर्मियों के मौसम में रोजाना अंडे खाने से कई बार पेट में गर्मी हो जाती है. इतना ही नहीं, इससे स्किन रैश, सांस लेने में तकलीफ और लूज मोशन जैसी समस्या भी हो सकती है.

क्या रोज अंडे खा सकते हैं?

अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं और फिटनेस-एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं तो हर दिन एक अंडा खाना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अगर आप बीमार हैं, तो अंडे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. वहीं, हफ्ते में 3-4 बार अंडे खाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इससे प्रोटीन्स और सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी.

