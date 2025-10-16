5 वजहों से कम होने लगती है यौन संबंध बनाने की इच्छा, जानें किन तरीकों से बढ़ा सकते हैं सेक्स ड्राइव

Common reason for low sex drive: यौन संबंध यानी सेक्स सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों की मजबूती के लिए भी जरूरी माना गया है. लेकिन, स्ट्रेस और आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में कई कपल्स को ऐसा लगता है कि उनकी सेक्स ड्राइव यानी यौन इच्छा पहले की तुलना में कम हो गई है. ऐसा कभी होना तो सामान्य स्थिति हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इच्छा की वजह से यौन संबंध नहीं बनाना चिंता का विषय बन सकता है. यौन इच्छा में कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें जानना और समझना जरूरी होता है.

किन वजहों से कम होने लगती है सेक्स ड्राइव?

दवाइयों का साइड इफेक्ट

अगर आप किसी बीमारी की दवाइयां खा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपकी यौन इच्छा कम हो जाए. ज्यादातर एंटीडिप्रेसेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर और हार्मोन कंट्रोल करने वाली दवाइयों की वजह से सेक्स ड्राइव कम होने लगती है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है.

शराब और धूम्रपान

हद से ज्यादा शराब और धूम्रपान शारीरिक सेहत पर नकारात्मक असर डालता है, जिसमें से एक सेक्स डिजायर यानी यौन इच्छा भी है. क्योंकि, शराब और धूम्रपान दोनों से ही शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो हार्मोन्स पर असर डालते हैं.

हार्मोनल बैलेंस

हार्मोन बैलेंस पुरुषों और महिलाओं दोनों में होते हैं. पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजेन की कमी की वजह से सेक्स ड्राइम भी कम होने लगती है. हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव किसी बीमारी या बढ़ती उम्र की वजह से हो सकता है.

तनाव और मानसिक दबाव

ऑफिस या काम का स्ट्रेस कई बार सेक्सुअल लाइफ खराब कर देता है. क्योंकि, तनाव और मेंटल प्रेशर की वजह से यौन इच्छा दब जाती है और रोमांटिक रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं. अगर लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन से इसे कम किया जा सकता है.

कैसे बढ़ाएं सेक्स ड्राइव?

डाइट में बदलाव

सेक्स ड्राइव यानी यौन इच्छा को नेचुरली बढ़ाने के लिए सबसे पहले डाइट में बदलाव करें. डाइट में ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, यह शरीर को हेल्दी करने के साथ-साथ लिबिडो यानी यौन इच्छा बढ़ाने में मदद कर सकती हैं.

फिजिकल एक्टिविटी

रोजाना एक्सरसाइज और योग करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है. प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बेहतर होने से मूड अच्छा होता है और बिस्तर पर परफॉर्मेंस भी सुधर सकता है.

हार्मोनल असुंतलन का इलाज

अगर हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव की वजह से सेक्स ड्राइव कम हो गई है, तो डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है.

