ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स
Home > हेल्थ > ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स

ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स

लिवर को डेटॉक्स करने वाले कुछ फलों और उनके प्रयोग विधि के बारे में जानिए

By: Swarnim Suprakash | Published: September 24, 2025 9:16:53 PM IST

ये 5 फल लिवर को डेटॉक्स कर बनाए रखेंगे स्वस्थ
ये 5 फल लिवर को डेटॉक्स कर बनाए रखेंगे स्वस्थ

लिवर एक महत्वपूर्ण शारीरिक अंग है जो कई काम करता है, जैसे रक्त से टॉक्सिन्स को छानना, पित्त बनाना जो पाचन में मदद करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना और पोषक तत्वों को संग्रहित करना. 

लिवर को डिटॉक्स करने और स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवनशैली में कुछ बदलाव और कुछ घरेलू उपाय किए जा सकते हैं. कुछ विशेष प्रकार के फलों के सेवन से भी लिवर को डेटॉक्स किया जा सकता है. कुछ खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल, नट्स और ग्रीन टी का सेवन करना भी लिवर के लिए फायदेमंद है. 

लिवर को डिटॉक्स करने के लिए सिट्रस फ्रूट्स (जैसे संतरा), सेब, पपीता, कीवी और विभिन्न प्रकार की बेरी (जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी) उपयोगी होते हैं. ये फल विटामिन C से भरपूर होते हैं, पाचन में सुधार करते हैं, फैट कम करने में सहयोगी होते हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर को क्षति से बचाए रखता है. 

अमृत से कम नहीं है खीरा! जानिए लाभकारी गुण

कुछ ऐसे फल जो लिवर डेटॉक्स करने के लिए हैं रामबाण 

सिट्रस फ्रूट्स: सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा और मौसमी मूल रूप से खट्टे स्वाद वाले होते हैं. ये फल विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो लिवर को विषैले पदार्थों से बचाने और डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहयोगी साबित होते हैं. 

सेब: सेब में एक फाइबर मौजूद होता है जिसका नाम्न सॉल्बल फाइबर है. या फाइबर लिवर में फैट को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. 

पपीता: पपीता एक ऐसा फल है जिसमे प्रचूर मात्रा में विटामिन और एंजाइम होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और लिवर के कार्यभार को कम करते हैं, इस फल के सेवन से लिवर अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है.

कीवी: कीवी एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जिसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाए रखते हैं. 

बेरीज: एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेरीज, जो लिवर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. यह फल लिवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ-साथ  रक्तचाप व कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में सहायक है. 

अंगूर: अंगूर इन फलों में सबसे अधिक मतवपूर्ण फल है. लाल और बैंगनी अंगूरों में प्राकृतिक यौगिक यानी नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर के सूजन को कम करते हैं और लिवर कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं.

खाने से पहले जान लीजिए कितने हानिकारक हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स?

Tags: DetoxificationFruits for HealthHealthy Liver FactsLiver CareLiver Detoxwellness
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स
ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स
ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स
ये 5 फल कर जो देंगे लिवर को पूरी तरह डेटॉक्स