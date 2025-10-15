क्या सोयाबीन बना देगा नपुंसक? खाने से पहले जान लें सच
Soyabean for Sexual Health: सोयाबीन ऐसे तो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. लेकिन, हाल में ऐसे दावे सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि एक लिमिट से ज्यादा सोयाबीन खाना पुरुषों की मर्दानगी और फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है.
क्या सोयाबीन छीन लेता है मर्दों की मर्दानगी?
सोयाबीन में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. साथ ही इसमें एक खास तरह का पौधों से मिलने वाला कंपाउंड होता है फाइटोएस्ट्रोजन होता है. इसे ही पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ से जोड़कर देखा गया है.
बिगड़ सकता है सेक्स हार्मोन का लेवल!
कई रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि फाइटोएस्ट्रोजन में ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो महिलाओं के सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन से मिलता है. ऐसे में अगर पुरुष बहुत ज्यादा सोयाबीन खाते हैं तो उनके सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिगड़ सकता है.
क्या सच में नपुंसक बन सकते हैं पुरुष?
अब सवाल आता है कि क्या सोयाबीन खाने से सच में पुरुष नपुंसक बन सकते हैं. तो यह पूरी तरह से ठीक नहीं है. क्योंकि, सोयाबीन में मिलने वाला फाइटोएस्ट्रोजन कंपाउंड इतनी कम मात्रा में होता है कि उसका पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर नहीं पड़ता है.
गलत है नपुंसक वाली बात!
ऐसे में सोयाबीन खाने से पुरुषों की नपुंसकता वाली बात गलत साबित हो जाती है. हालांकि, किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा डाइट में शामिल करना नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए, सोयाबीन को बेझिझक डाइट में शामिल किया जा सकता है लेकिन एक लिमिट में.
कितना सोयाबीन खाना फायदेमंद?
एक हेल्दी एडल्ट हर दिन 25 से 30 ग्राम सोयाबीन या इससे बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू या सोया मिल्क अपनी डाइट में शामिल कर सकता है. यह मात्रा सेफ मानी जाती है और इससे हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने का खतरा न के बराबर होता है.
सोयाबीन के फायदे
बता दें, सोयबीन सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी गई है. यह दिल की बीमारियों का रिस्क कम, हड्डियों को मजबूत, डायबिटीज को कंट्रोल और वेट को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.
सोयाबीन के नुकसान
सोयाबीन के फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें एक पाचन से जुड़ी समस्या भी है. माना जाता है कि सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जिससे डाइजेशन की समस्या हो सकती है.
थायराइड
सोयाबीन में गोइट्रोजेन नाम का कंपाउंड भी होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड को नुकसान हो सकता है. ऐसे में थायराइड के मरीजों को सोयाबीन बहुत सोच-समझकर ही खाना चाहिए.
