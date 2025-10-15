क्या सोयाबीन बना देगा नपुंसक? खाने से पहले जान लें सच

क्या सच में नपुंसक बन सकते हैं पुरुष?

अब सवाल आता है कि क्या सोयाबीन खाने से सच में पुरुष नपुंसक बन सकते हैं. तो यह पूरी तरह से ठीक नहीं है. क्योंकि, सोयाबीन में मिलने वाला फाइटोएस्ट्रोजन कंपाउंड इतनी कम मात्रा में होता है कि उसका पुरुषों की फर्टिलिटी पर असर नहीं पड़ता है.