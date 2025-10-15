मर्दों के लिए कमाल का नुस्खा! मेथी के दाने से ऐसे बढ़ाएं स्पर्म काउंट और फर्टिलिटी

Benfites Of Fenugreek: मेथी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें कई अन्य गुण भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. यहां, हम इनमें से कुछ लाभों के बारे में बताएंगे. मेथी में दो प्रकार के फाइबर होते हैं: घुलनशील और अघुलनशील. ये फाइबर न केवल रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि रक्त कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं. मेथी के कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करता है

भीगी हुई मेथी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकती है. ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 10 ग्राम मेथी को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसका सेवन करें. मेथी में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर और 77 मिलीग्राम पोटैशियम होता है.

बाल भी अच्छे रहेंगे

पुराने जमाने में लोग मेथी से हेयर जेल बनाते थे, जिससे बाल मुलायम रहते थे. इससे बालों की सेहत भी बेहतर होती थी. मेथी में आयरन और प्रोटीन दोनों होते हैं. इसमें सूजन-रोधी और फंगल-रोधी गुण होते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. मेथी को रात भर भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाया जा सकता है.

स्तनपान बढ़ाता है

प्रसव के बाद, नई मांए अक्सर स्तन दूध की कमी की शिकायत करती हैं. उन्हें अक्सर घर पर मेथी के लड्डू, मेथी की सब्जी और कई अन्य खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है. इससे स्तन दूध की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलती है.

शुक्राणुओं की संख्या में सुधार

2017 के एक अध्ययन के अनुसार, मेथी का सेवन करने वाले पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ और शुक्राणुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई. इसलिए, अगर आपको बांझपन की समस्या है, तो अपने आहार में हरी मेथी और मेथी के बीज जरूर शामिल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.