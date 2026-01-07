कैब में घूमती रही महिला, ड्राइवर से लिया उधार और किया लंच; पैसे मांगने पर पहुंची थाने

Gurugram News: एक महिला ने ओला कैब बुक की और ड्राइवर को तीन-चार घंटे तक शहर में घुमाती रही है. इस दौरान वह कई जगहों पर गई और ड्राइवर से अपने खाने-पीने का पेमेंट भी ऑनलाइन करवाया है. जब ड्राइवर ने महिला से पेमेंट मांगा, तो वह गुस्सा हो गई और उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन चली गई. हालांकि पुलिस ने स्थिति को समझा और ड्राइवर की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नूंह के धना गांव के रहने वाले जियाउद्दीन ने सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में बताया कि ज्योति नाम की एक महिला ने सुबह 8 बजे राइड बुक की. महिला पहले उसे सेक्टर 31 ले गई, फिर बस स्टैंड और आखिर में साइबर सिटी ले गई. वहां उसने कहा कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है. उसने कुछ पैसे मांगे, और ड्राइवर ने शुरू में उसे ₹700 दिए है. इसके बाद उसने कई जगहों पर खाना-पीना किया है. ड्राइवर को उन खर्चों का भी पेमेंट करना पड़ा है.

दोपहर में जब ड्राइवर ने उससे पेमेंट करके राइड खत्म करने को कहा, तो महिला भड़क गई. उसने कथित तौर पर उसके खिलाफ चोरी या छेड़छाड़ का झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दी. इसके बाद महिला पुलिस स्टेशन चली गई है. ड्राइवर ने सारी जानकारी दी. जांच के दौरान पता चला कि महिला ने पहले भी इसी तरह से दूसरे लोगों को गुमराह किया था. इसके आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.