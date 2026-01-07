‘देश से निकाला जा सकता है…’, ट्रंप सरकार ने भारतीय छात्रों को दी चेतावनी, अमेरिका में कानून उल्लंघन भारी पड़ेगा

US Embassy: पिछले कुछ महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का असर हर तरफ दिख रहा है. भारत में अमेरिकी दूतावास ने बुधवार (7 जनवरी, 2026) को इमिग्रेशन को लेकर छात्रों को कड़ी चेतावनी जारी की है. अमेरिका ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने पर स्टूडेंट वीज़ा रद्द किया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है.

भारतीय छात्रों को अमेरिका की चेतावनी

अमेरिकी दूतावास ने कहा कि ‘अमेरिकी कानूनों को तोड़ने पर आपके स्टूडेंट वीज़ा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है या आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो आपका वीज़ा रद्द किया जा सकता है. आपको देश से निकाला जा सकता है और भविष्य में आप अमेरिकी वीज़ा के लिए अयोग्य हो सकते है. नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को खतरे में न डालें। अमेरिकी वीज़ा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं है’.

अवैध प्रवासियों के बारे में अमेरिका की चेतावनी

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी दूतावास ने ऐसा बयान जारी किया है. हाल ही में अमेरिका ने भारत से अवैध प्रवासियों के बारे में चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने पर गंभीर आपराधिक दंड हो सकता है. अमेरिका आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसमें वीज़ा रद्द करना भी शामिल है.

Breaking U.S. laws can have serious consequences for your student visa. If you are arrested or violate any laws, your visa may be revoked, you may be deported, and you could be ineligible for future U.S. visas. Follow the rules and don’t jeopardize your travel. A U.S. visa is a… pic.twitter.com/A3qyoo6fuD — U.S. Embassy India (@USAndIndia) January 7, 2026

अमेरिका H-1B और स्टूडेंट वीज़ा नियमों को सख्त कर रहा है

अमेरिकी प्रशासन H-1B और स्टूडेंट वीज़ा नियमों को सख्त कर रहा है. इन सख्त वीज़ा नियमों के कारण अमेरिका जाने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट आई है. पिछले साल अमेरिका में नए अंतरराष्ट्रीय एडमिशन में 17 प्रतिशत की कमी आई थी. अगस्त 2024 के डेटा से पता चला कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के आगमन में साल-दर-साल 19 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 2021 के बाद सबसे कम है.