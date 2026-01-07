परीक्षा पे चर्चा के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? आसान भाषा में समझिए पूरा प्रोसेस

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Process: कक्षा दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और इस साल का परीक्षा पे चर्चा भी होने वाली है. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मुझे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ एग्जाम के अलग-अलग पहलुओं पर बातचीत करने का इंतजार है, खासकर एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने, शांत रहने, कॉन्फिडेंट रहने और मुस्कुराते हुए एग्जाम देने के तरीकों पर. मैं एग्जाम वारियर्स से सुनना चाहता हूं, चाहे उनके सवाल हों या उनके अनुभव जो दूसरों को मोटिवेट कर सकें.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन? (How to register?)
‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार के mygov ऐप पर जाना होता है. जरूरी जानकारी भरनी होती है और अपने मन में चल रहे सवालों को 500 शब्दों में लिखकर भेजना होता है. इसके बाद इन प्रश्नों में से ही चयन कर प्रधानमंत्री स्वयं कार्यक्रम के दिन बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे.
The Class X and XII Board Exams are approaching and so is this year’s #ParikshaPeCharcha!
Looking forward to interacting with students, parents and teachers on different aspects of exams, most notably ways to overcome exam stress, remaining calm, confident and appearing for…
— Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2026
आसान भाषा में समझिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस (Understand the registration process in simple terms)
- https://innovateindia1.mygov.in पर जाएं
- नीचे स्क्रॉल करने पर हिस्सा लेने की प्रक्रिया आएगी
- छात्र-शिक्षक और परिजन के लिए अलग अलग भाग हैं
- Participate Now बटन पर क्लिक करें
- अपनी श्रेणी चुनें
- कक्षा 6-12 तक के विद्यार्थी स्वयं या शिक्षक के माध्यम से भाग ले सकते हैं
- शिक्षक/अभिभावक अपनी विशिष्ट श्रेणियों में भाग ले सकते हैं.
- नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करें
- ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन करें
- DigiLocker का उपयोग भी कर सकते हैं
- विवरण भरें और सबमिट करें
- MCQ या निबंध पूरी करें
- अधिकतम 500 शब्दों में अपना प्रश्न लिखें
- रजिस्ट्रेशन के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें
कब होगा आयोजन? (When will the event be held?)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 जनवरी तक है. संभावना जताई जा रही है कि ‘परीक्षा पे चर्चा’ 2026 का आयोजन 20 जनवरी के बाद और फरवरी माह के प्रथम सप्ताह के बीच हो सकता है. हालांकि इसको लेकर कोई अधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.