IPS पूरन के परिवार को किससे है खतरा? सुसाइड नोट में दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप!
हरियाणा के एडीजीपी वाई. पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. जानिए उनके नोट की मुख्य बातें और उठाए गए सवाल.

By: Shivani Singh | Published: October 9, 2025 6:16:06 PM IST

Y Puran Kumar IPS death case update
Y Puran Kumar IPS death case update

हरियाणा के एडीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने अपने आठ पन्नों के सुसाइड नोट में बेहद गंभीर बातें लिखी है. इस पत्र में उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी दर्ज किए हैं और कुछ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके सुसाइड नोट की कुछ महत्वपूर्ण बातें और विवरण हम इस लेख में साझा कर रहे हैं, जो उनके लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न और संघर्ष की कहानी बयान करती हैं.

एडीजीपी ने अपने पत्र में लिखा “मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हूँ. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रति यह शत्रुता समाप्त हो. हरियाणा के एडीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने अंग्रेजी में लिखे अपने आठ पन्नों के सुसाइड नोट के अंत में ये दो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखीं.

16 वरिष्ठ IPS और IAS अधिकारियों के नाम

उनके सुसाइड नोट में हरियाणा के 16 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ ने उनसे मदद मांगी थी, लेकिन ज़्यादातर पर उन्होंने उन्हें परेशान करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. वाई. पूरन कुमार पिछले पाँच सालों से परेशान और प्रताड़ित महसूस कर रहे थे।

अपने सुसाइड नोट को “अंतिम नोट” के रूप में लिखते हुए, वाई. पूरन कुमार ने अगस्त 2020 से अपने साथ हो रहे उत्पीड़न और सरकारी अधिकारियों के साथ अपने पत्राचार का विवरण दिया.

अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने लिखा कि अगस्त 2020 से, उन्हें हरियाणा के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाति-आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, जो अब असहनीय हो गया था.

वाई. पूरन कुमार के सुसाइड नोट का सार यह था कि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा उन्हें बार-बार परेशान किया गया था और सरकारी हस्तक्षेप के बाद भी यह उत्पीड़न बंद नहीं हुआ था.

डीजीपी पर आरोप

पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में सभी आईपीएस अधिकारियों के लिए पूजा स्थलों के लिए पीपीआर नियमों को एक समान रूप से लागू करने, अर्जित अवकाश की समय पर स्वीकृति और पात्रता के अनुसार सरकारी वाहनों के आवंटन की मांग की थी.

डीजीपी कार्यालय के स्थायी आदेशों के अनुसार, सरकारी आवास, आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और कैडर प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों और नियमों का समय पर कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, जिसके लिए वह संघर्ष कर रहे थे.

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झूठे नामों से शिकायतें दर्ज की गईं और उनके वेतन की बचत को नकद प्रविष्टियों के रूप में प्रचारित किया गया. एडीजीपी ने अपने सुसाइड नोट में प्रत्येक अधिकारी के नाम अलग-अलग पैराग्राफ में लिखे, पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया और अपने कार्यालय के साथ हुए सभी पत्राचार का हवाला दिया.

एडीजीपी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों से भी क्षुब्ध थे. उन्होंने लिखा कि काफ़ी समय बीत जाने और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उनके पास यह कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने लिखा, “मेरी पिछली शिकायतों और अभ्यावेदनों पर निष्क्रियता के रिकॉर्ड के विपरीत, मैं पूरी जाँच की उम्मीद करता हूँ.”

Tags: Haryana IPSIPS Puran KumarSenior Officer AllegationsSuicide Note
