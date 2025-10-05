रेलवे शुरू करेगा साबरमती-गुड़गांव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, रूट से लेकर टिकट की कीमत तक यहां जाने सारी डिटेल्स

Sabarmati-Gurgaon Vande Bharat Special Train: यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार अलग-अलग रूट्स पर नई ट्रेनें शुरू कर रही है. अब इसी कड़ी में रेलवे ने साबरमती और गुड़गांव के बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की है. इससे दोनों शहरों के बीच संपर्क और मजबूत होंगे. हालांकि ये सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन इस रूट पर एकतरफा विशेष सेवा के रूप में चलेगी.

इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव पश्चिम रेलवे (WR) जोन द्वारा किया जाएगा. इन ट्रेन को लेकर जोन ने एक बयान में कहा है कि, “यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए, पश्चिम रेलवे साबरमती और गुड़गांव के बीच एकतरफ़ा वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाएगा.”

स्पेशल ट्रेन के रूट, ट्रेन नंबर, दूरी, और यात्रा समय पर एक नजर

साबरमती से गुड़गांव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर 09401 के रूप में चलेगी. यह ट्रेन रविवार, 5 अक्टूबर से अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करेगी. शुरुआत में, रेलवे ने इस नए ज़माने की ट्रेन को इस रूट पर दो दिन, यानी 5 और 6 अक्टूबर को चलाने की योजना बनाई है. वहीं वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 14:55 घंटे में 897 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. यह जयपुर होते हुए चलेगी.

साबरमती-गुड़गांव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का समय

5 और 6 अक्टूबर को, साबरमती-गुड़गांव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन साबरमती से 17:30 बजे रवाना होगी और अगली सुबह 08:25 बजे गुड़गांव पहुंचेगी.

टिकट का दाम

साबरमती-गुड़गांव वंदे भारत स्पेशल ट्रेन में दो तरह की सीटें होंगी: एसी चेयर कार और एग्ज़ीक्यूटिव एसी. साबरमती और गुड़गांव के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में यात्रा करने का टिकट मूल्य 2,250 रुपये है. एग्ज़ीक्यूटिव चेयर कार के लिए यह 4,145 रुपये है.

इन स्टेशनों पर रोकेगी ट्रेन

साबरमती और गुड़गांव के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 09401 वंदे भारत एक्सप्रेस आठ रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. ये हैं: महेसाणा जंक्शन, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी.

