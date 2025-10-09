ब्रिटेन में रची गई साजिश, ISI ने भारत में कई स्थानों पर आतंकी हमले का बनाया था प्लान; जानिये कैसे हुआ खुलासा

शहरों में त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, लोग तैयारी में जुटे हैं, तभी पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक खतरनाक सुराग पकड़ा. एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रूप से जुड़ा है, पंजाब में अपने ठिकानों पर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था. जालंधर में हुई गिरफ्तारी ने इस जटिल साजिश का पर्दाफाश करने की राह खोल दी, लेकिन अब भी कई सवाल बचे हैं. यह नेटवर्क कितने बड़े पैमाने पर सक्रिय था और कौन-कौन इसके पीछे है.

दरअसल, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से संचालित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक खतरनाक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया और जालंधर से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया.

आतंकवादियों के पास से 2.5 किलोग्राम IED और RDX बरामद

पुलिस के अनुसार, यह मॉड्यूल बीकेआई नेता हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देशन में ब्रिटेन स्थित अपने आकाओं निशान जोरियन और आदेश जमराई के माध्यम से काम कर रहा था. अभियान के दौरान, जालंधर से दो आतंकवादियों, गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को हिरासत में लिया गया. उनके पास से 2.5 किलोग्राम IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/RDX और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया.

अन्य सदस्यों की तलाश जारी है

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह आईईडी एक बड़े आतंकवादी हमले के लिए तैयार किया गया था. पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईएसआई समर्थित यह नेटवर्क राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा था. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अमृतसर पुलिस स्टेशन में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ जारी है.

आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह अभियान आईएसआई द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के हमारे अभियान का हिस्सा है. ब्रिटेन से संचालित यह मॉड्यूल पंजाब में सुनियोजित हमलों की योजना बना रहा था. बरामद सामग्री स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था.” अधिकारी ने आगे कहा कि जांच नेटवर्क के अन्य कनेक्शनों की भी जांच कर रही है.

