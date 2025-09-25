दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है कोई भी राजधानी, हैरान कर देगी पीछे की वजह
दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है कोई भी राजधानी, हैरान कर देगी पीछे की वजह

प्रशांत महासागर में बसा छोटा सा द्वीपीय देश नाउरू एक खास बात ये है कि इस देश कि कोई भी आधिकारिक राजधानी नहीं है.

By: Divyanshi Singh | Published: September 25, 2025 3:46:16 PM IST

Which Country Has No Capital City?
Which Country Has No Capital City?

Nauru capital city: राजधानी परंपरागत रूप से किसी देश की सरकार का मुख्यालय होती है जहां संसद, मंत्रालय और सरकारी इमारतें स्थित होती हैं. लगभग हर स्वतंत्र देश की कोई न कोई राजधानी होती है. लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है. इस देश का नाम नाउरू (Nauru) है. प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश नाउरू दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक रूप से घोषित राजधानी (capital city) नहीं है. अन्य देशों की तरह न तो कानून में और न ही किसी सम्मेलन में इसकी कोई निश्चित राजधानी है.

तीसरा सबसे छोटा देश

क्षेत्रफल के हिसाब से नाउरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश (third smallest country in the world) (सिर्फ़ 21 वर्ग किलोमीटर) है.जनसंख्या के मामले में यह दूसरा सबसे छोटा देश है. इसके सरकारी भवन,संसद, राष्ट्रपति भवन, न्यायालय अधिकांशतः यारेन जिले में स्थित हैं. लेकिन यारेन को संवैधानिक रूप से राजधानी घोषित नहीं किया गया है. इसे कभी-कभी इसके प्रशासनिक कार्यों के कारण “वास्तविक राजधानी” कहा जाता है, लेकिन यह दर्जा कभी औपचारिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है.

नाउरू की कोई राजधानी क्यों नहीं है? (Why Doesn’t Nauru Have a Capital?)

  • देश का आकार: नाउरू इतना छोटा है कि यहां शहर या कस्बों में बांटना बेमानी है. देश को केवल जिलों में बांटा गया है. शहरो में नहीं बांटा गया है.
  • प्रशासनिक सुविधा: सरकार जहां भी सबसे सुविधाजनक हो वहां से काम करती है.यारेन जो हवाई अड्डे और केंद्रीय सुविधाओं के नज़दीक है। 
  • पहचान और इतिहास: नाउरू पहले “Pleasant Island” कहलाता था. यह अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता था, यहां तक कि राजधानी घोषित न करने में भी.

कैसे काम करता है सरकार?

यारेन ज़िले में सरकार की सीट, संसद भवन और मंत्रालय स्थित हैं.व्यावहारिक रूप से सभी उद्देश्यों के लिए जैसे संचार, कूटनीति, या मानचित्रण यारेन राजधानी के रूप में कार्य करता है. अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और दूतावास यारेन की सुविधाओं का उपयोग करते हैं.

क्या और भी ऐसे देश हैं?

कुछ छोटे देश और सिटी-स्टेट्स (city-states) इस परिभाषा को थोड़ा उलझा देते हैं. वेटिकन सिटी और मोनाको दोनों ही पूरे-के-पूरे सिर्फ़ एक शहर से बने हैं. कुछ परिभाषाओं के अनुसार इन्हें पूरा देश ही राजधानी माना जा सकता है. लेकिन इन्हें आधिकारिक रूप से सिटी-स्टेट कहा जाता है और ऐसे ही स्वीकार किया गया है.असल मायनों में सिर्फ़ नाउरू ही ऐसा देश है जिसके पास आधिकारिक राजधानी का दर्जा नहीं है.

Tags: country without capitalNauru no capitalsmallest countriesYaren Nauru
दुनिया का इकलौता देश जिसकी नहीं है कोई भी राजधानी, हैरान कर देगी पीछे की वजह

