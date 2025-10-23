GK Quiz: क्या आप जानते हैं सांप का जहर किस रंग का होता है? 90% लोग देते हैं गलत जवाब

GK Trending Question: अगर आपको जनरल नॉलेज के सवाल पढ़ने में मजा आता है. तो यह खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपके लिए 10 GK सवाल और जवाब लेकरआये है. जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. GK एक ऐसा विषय है. जिसे कोई भी उम्र में पढ़ सकता है. यह ज्ञान आपका विकास करता है और साथ ही दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है.

1. सवाल: किस फसल को पीला सोना कहा जाता है?

जवाब: सरसों

2. सवाल: धरती पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?

जवाब: हाथी

3. सवाल: 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?

जवाब: ब्राज़ील

4. सवाल: कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है?

जवाब: ऑस्ट्रेलिया

5. सवाल: 2025 में कौन सा भारतीय राज्य अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न करने वाला पहला राज्य बन गया?

जवाल: राजस्थान

6. सवाल: पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है?

जवाब: हीरा

7. सवाल: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: नील नदी

8. सवाल: ‘रंग में भंग होना’ मुहावरे का सही अर्थ क्या है?

जवाब: बना बनाया काम बिगड़ जाना

9. सवाल: सांप के विष का रंग कैसा होता है?

जवाब: पीला

10. सवाल: भगवान श्री राम का जन्म कहां हुआ था?

जवाब: अयोध्या