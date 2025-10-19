भारत का सबसे अमीर गांव, जहां शाही ठाठ-बाट की जिंदगी जीते हैं लोग; लंदन से है सीधा कनेक्शन

Richest Village Of India: जब भी हम भारत (India) के गांव के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में खेत, झोपड़ी और छोटे-छोटे घर याद आते हैं. लेकिन आज हम आपको इस खबर में उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देखने में भारत (Richest Village Of Asia) का लगता ही नहीं है. यह गांव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर गांव बन चुका है.

भारत का सबसे अमीर गांव

दरअसल गुजरात (Gujarat) के कच्छ जिले में भुज के पास एक खूबसूरत और छोटा सा माधापुर गांव (Madhapur Village) बसा हुआ है. यहां गांव में 32000 की आबादी रहती है. यह गांव अपने भव्य लाइफस्टाइल के कारण मशहूर हैं. यहां झोरड़ी की जगह आपको भव्य बंगले देखने को मिलने वाले हैं. साथ ही चौड़ी सड़कें और आधुनिक ढांचे भी यहां देखने को मिलते हैं. यहां के लोगों के अलग-अलग बैंक में करीब 7000 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा हैं. कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यहां के लोग राजाओं की तरह जीते हैं. यहां आपको देहाती झोपड़ियां नहीं देखने को नहीं मिलेंगी. इस गांव में एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक मौजूद हैं. मंदिर से लेकर स्वास्थय सुविधाएं भी गांव की अच्छी हैं.

क्या है इसके पीछे का रहस्य ?

इस गांव की समृद्धि का रहस्य खुद यहां के लोग हैं. दरअसल इस गांव के लगभग 65% आबादी विदेश में जाकर बस चुकी है. यह लोग अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई अमीर देशों में रहते हैं. सभी काम करते हैं, जिसके कारण हर साल करोड़ों रुपए की धनराशि माधापुर में आती है. इसी कारण इस गांव का काफी ज्यादा विकास हो रहा है.

लंदन से है खास कनेक्शन

इस गांव का लंदन से अलग और बड़ा जुड़ाव है. लंदन में स्थित माधापुर ग्राम संघ वैश्विक प्रवासी भारतीय लोगों को आपस में जोड़ता है. यह संगठन पैसा कमाने और देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है. यहां की सबसे खास बात यह है कि- धन का अधिक प्रयोग निजी लाभ की जगह गांव के विकास में किया दाता है. इसी कारण यह गांव इतना ज्यादा विकसित है. इस गांव को देखकर यह पता लगता है कि अगर गांव के लोग विकास के साथ मिलकर काम करें, तो वह एक बड़ी पहचान बना सकता है.

