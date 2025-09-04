Home > जनरल नॉलेज > GK Quiz: भारत में कैसे पड़ी ब्रिटिश शासन की नींव? जानिए और रोचक तथ्य

GK Quiz: भारत में कैसे पड़ी ब्रिटिश शासन की नींव? जानिए और रोचक तथ्य

GK Trending Quiz: अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ना या जानना चाहते हैं तो इनखबर का यह प्रयास आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। यहां आपको देश-विदेश से जुड़े रोचक सवाल-जवाब जानने का मौका मिलेगा।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 4, 2025 17:47:39 IST

GK Trending Quiz:  इनखबर एक बार फिर देश और राज्य से जुड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर हाजिर है। इसे जानने से न केवल आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी यह बेहद उपयोगी साबित होगा। इस लेख के माध्यम से आपको भारत की विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ रोचक और दिलचस्प सवालों के जवाबों पर।

भारतीय इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न-उत्तर 

1. प्रश्न:  भारत के पहले मुगल बादशाह कौन थे?

उत्तर: बाबर भारत के पहले मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वह एक मध्य एशियाई शासक थे जिन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की।

2. प्रश्न:  शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?

उत्तर: शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने। शिवाजी एक महान सैन्य नेता और राजनेता थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की।

3. प्रश्न: जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?

उत्तर: जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना है।

5.प्रश्न:  प्लासी की लड़ाई कब हुई थी?

उत्तर: जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस हत्याकांड में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना है।

5.प्रश्न:  प्लासी की लड़ाई कब हुई थी?

उत्तर: प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी।

6.प्रश्न: महात्मा गांधी की हत्या कब और कहां हुई थी?

उत्तर: महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जो एक हिंदू कट्टरपंथी था। गांधी जी की हत्या भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी।

