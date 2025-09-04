Home > देश > Yamuna flood: दिल्ली की बाढ़ ने हजारों लोगों को किया बेघर, NDRF ने संभाला मोर्चा, मेट्रो स्टेशन बंद!

Flood In Delhi: यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: September 4, 2025 17:05:00 IST

Delhi flood 2025: भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यहां तक कि राहत शिविरों तक में पानी भरने लगा है। इस बीच हालात के मद्देनजर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है।

यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का असर अब मेट्रो पर भी दिखने लगा है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली का यमुना बाज़ार और मोनेस्ट्री मार्केट बुधवार को ही जलमग्न हो गए थे। इसके अलावा, मयूर विहार में भी यमुना का पानी बढ़ गया है, जिसके कारण कई लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही निगमबोध घाट, पुराना लोहा पुल, आईएसबीटी, बुराड़ी से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ तक की कॉलोनियों में पानी घुस गया है। यहाँ कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके कारण यहाँ के कुछ इलाकों में भी पानी भर गया है। 

बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं, आज गुरुवार को एनसीआर के गुरुग्राम में हुई बारिश के दौरान कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गुरुग्राम के सेक्टर-107 की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है। जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।

राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से सिविल लाइंस इलाका बाढ़ में डूब गया है। गुरुवार को सिविल लाइंस के कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों के साथ-साथ जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में भारी बारिश के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइंस इलाके के अलावा शहर के कई अन्य इलाके भी बाढ़ और जलभराव की चपेट में हैं।

