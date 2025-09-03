Home > देश > GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?

GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?

12 & 18 Percent Slab Removed: दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी गई।

Published By: Shivani Singh
Published: September 3, 2025 22:22:00 IST

GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?

GST Slab Revision: दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी गई। इस तरह काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया है।  इस तरह अब दो ही मुख्य स्लैब रहेंगे। 5% और 18%। इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने जूते और कपड़ों पर टैक्स की दरों में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इससे जूते और कपड़े सस्ते होंगे।

स्लैब कम करने का एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल 2 स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू) और लग्जरी कारों पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है। इस तरह GST काउंसिल विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है।

22 सितम्बर से लागू होगा फैसला 

जानकारों की मानें तो 56वीं GST परिषद की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद आम जरूरतों से जुड़े कई सामान और वस्तुएं सस्ती हो जाएंगीं। GST काउंसिल ने बुधवार को अहम बैठक में टैक्स स्लैब की संरचना को सरल बनाने पर सहमति जताई है। इसके तहत अब 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया। इस तरह अब सिर्फ दो ही मुख्य स्लैब (5% और 18%) रहेंगे। GST काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। GST परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

Tags: GST counsil meetinggst slab revision
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?
GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?
GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?
GST Council Meeting: 12% और 28% के स्लैब खत्म, जानिये क्या-क्या होगा सस्ता?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?