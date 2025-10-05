Ladki Bahin Yojana का लाभ जारी रखने के लिए कैसे करें ई-केवाईसी, कौन से लगेंगे डॉक्यूमेंट? सबकुछ जानिए यहां

Ladki Bahin Yojana eKYC: महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहिन योजना’ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि लाभ प्राप्त करते रहने के लिए वार्षिक ई-केवाईसी सत्यापन आवश्यक है.

महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है, के लिए एक योजना जून 2024 में शुरू की गई है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में ₹1,500 की मासिक सहायता मिलती है.

ई-केवाईसी क्यों आवश्यक है

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. सरकार ने अनिवार्य किया है कि सभी लाभार्थियों को अधिसूचना के दो महीने के भीतर ई-केवाईसी पूरा करना होगा (अंतिम तिथि लगभग 18 नवंबर, 2025).

प्रत्येक वर्ष जून से ई-केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य होगा.

उद्देश्य: पारदर्शिता बनाए रखना, फर्जी लाभार्थियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि धनराशि सही पात्र महिलाओं तक पहुँचे.

ई-केवाईसी क्या है और यह क्यों आवश्यक है?

ई-केवाईसी, या इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जो आपकी पहचान और आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन करती है. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है कि केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिले. पहले, कई फर्जी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे थे.

ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड (प्राथमिक पहचान पत्र)

लाभार्थी की नवीनतम तस्वीर

निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र (राशन कार्ड श्रेणी के अनुसार)

विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण

‘लाडकी बहिन योजना’ ई-केवाईसी ई-केवाईसी कैसे करें

आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

होमपेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें.

अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें.

सफल सत्यापन के बाद, ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी और लाभ जारी रहेंगे.

