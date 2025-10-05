एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?
Home > व्यापार > एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?

एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?

Physics Wallah: एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज देश के अरबपतियों में शामिल हैं. आखिर कैसे बनी उनकी ये प्रेरक कहानी जिसने शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया? जानिए इस सफलता के पीछे का असली राज़.

By: Shivani Singh | Published: October 5, 2025 8:53:08 PM IST

एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?

Alakh Pandey: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए है. किंग खान इस साल अरबपतियों की सूची में शामिल हुए. हालाँकि, ‘फ़िज़िक्स वाला’ के संस्थापक अलख पांडे ने संपत्ति के मामले में शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में उनकी कुल संपत्ति का खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, अलख की संपत्ति 223% बढ़कर ₹14,510 करोड़ हो गई, जो किंग खान से भी आगे निकल गई. वहीं, सुपरस्टार शाहरुख खान की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर ₹12,490 करोड़ हो गई. 2024 की तुलना में उनकी संपत्ति में 71% की वृद्धि के साथ, यह अरबपति क्लब में उनकी पहली प्रविष्टि है.

कुल संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि

फिजिक्स वाला को पिछले कुछ वर्षों में घाटा हुआ था, लेकिन उनकी कुल संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि हुई है. उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹243 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1,131 करोड़ का घाटा हुआ था. अब, कंपनी ने अपने घाटे में 78% की कमी की है, और उसकी कुल आय पिछले वर्ष के ₹1,940 करोड़ से बढ़कर ₹2,886 करोड़ हो गई है.

फिजिक्स वाला (PW) के अलख पांडे की नेटवर्थ ने रचा इतिहास, शाहरुख खान को छोड़ा पीछे

अलख पांडे कौन हैं? (Who is Alakh Pandey)

मूल रूप से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को हुआ था. इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने कानपुर के हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की पढ़ाई शुरू की, लेकिन तीसरे वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी. 2016 में, उन्होंने “फिजिक्स वाला” नाम से एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और शिक्षण की दुनिया में कदम रखा, जहाँ उन्होंने छात्रों को भौतिकी पढ़ाने के लिए मुफ्त ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं. कुछ ही समय में, उनकी अनूठी और सरल शिक्षण शैली ने उन्हें JEE और NEET सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया. इसके बाद, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर एक कंपनी शुरू की. 2020 में, उन्होंने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर “फिजिक्स वाला” ऐप लॉन्च किया, जो 2022 में भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया.

एक कमरे से की थी कोचिंग की शुरुआत

अलख पांडे की कहानी एक साधारण यूट्यूबर के रूप में शुरू हुई. उनका सपना भारत के हर कोने में सस्ती और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुँचाने का था. पीडब्ल्यू की सफलता न केवल उनकी सफलता है, बल्कि व्यापक शिक्षा के लिए एक सुलभ डिजिटल मॉडल को अपनाकर प्राप्त की जा सकने वाली अपार वित्तीय सफलता का भी प्रमाण है. अलख पांडे ने अपने करियर की शुरुआत एक कमरे में कोचिंग सेंटर चलाकर की थी. धीरे-धीरे, डिजिटलीकरण के आगमन के साथ, वे एक वैश्विक सनसनी बन गए.

आसमान छूने लगी घरों की कीमतें! यहां सबसे ज्यादा बढ़े दाम, सबसे महंगा ये शहर, जानिए

Tags: Alakh Pandeyhurun rich listindian billionairesPhysics Wallahshahrukh khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?
एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?
एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?
एक छोटे से कमरे से करियर की शुरुआत करने वाले अलख पांडे आज कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह से भी ज़्यादा अमीर?