केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं? यहां जान लीजिए
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, लेकिन आप हकदार हैं या नहीं? यहां जान लीजिए

By: Ashish Rai | Published: October 5, 2025 8:09:50 PM IST

Diwali bonus 2025
Diwali bonus 2025

Diwali Bonus 2025:  दिवाली से पहले, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही, 30 दिनों के वेतन के बराबर यानी लगभग ₹6,908 का गैर-उत्पादकता-आधारित बोनस भी दिया जाएगा. यह बोनस ग्रुप बी, ग्रुप सी, सुरक्षा बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा. हालाँकि, यह सभी को नहीं मिलेगा. सरकार ने कुछ खास नियम बनाए हैं: केवल वे कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे जो निर्धारित घंटे काम करते हैं और अत्यधिक छुट्टी नहीं लेते. अन्य कर्मचारियों को यह बोनस नहीं मिलेगा.

बोनस प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिवाली बोनस प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. पहली शर्त यह है कि कर्मचारी ने एक निश्चित अवधि तक लगातार काम किया हो. लंबे ब्रेक लेने या पूरा कार्यकाल पूरा न करने पर बोनस नहीं मिलेगा. यानी केवल वे कर्मचारी ही इसका लाभ उठाएँगे जो लगातार और लगन से काम करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, यह गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक कार्यरत रहेंगे और कम से कम छह महीने तक लगातार काम करेंगे.

कितना बोनस मिलेगा?

गवर्नेंट ने अधिकतम बोनस राशि ₹7,000 निर्धारित की है. हालाँकि, सभी को पूरी राशि नहीं मिलेगी. बोनस आपके मूल वेतन पर आधारित होगा. बोनस की गणना एक निश्चित फॉर्मूले का उपयोग करके की जाएगी: 7000 × 30 ÷ 30.4 = ₹6907.89. इसका मतलब है कि आपको अपने खाते में ₹6,908 का बोनस मिल सकता है.

महंगाई भत्ते (DA) में भी हुई है बढ़ोतरी

गौरतलब है कि दिवाली से पहले सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी. डीए की दर अब 55% से बढ़कर 58% हो गई है. कर्मचारियों को यह लाभ उनके अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा, जिसमें उनका बकाया भी शामिल होगा. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीनों महीनों का अतिरिक्त डीए अक्टूबर के वेतन में एक साथ मिलेगा.

यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो उन्हें पहले 55% डीए, यानी ₹27,500 मिलते थे. अब, डीए 58% होने पर, उन्हें ₹29,000 मिलेंगे. इसका मतलब है कि उन्हें हर महीने ₹1,500 ज़्यादा मिलेंगे. इसी तरह, जिनकी मूल पेंशन ₹25,000 है, उन्हें पहले डीआर के रूप में ₹13,750 मिलते थे; अब उन्हें ₹14,500 मिलेंगे. इसका मतलब है कि उनकी पेंशन में ₹750 की वृद्धि होगी.

