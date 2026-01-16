Home > जनरल नॉलेज > Explainer: पापा बनेंगे मम्मी! क्या मर्द भी पैदा कर सकते हैं बच्चे? सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Explainer: पापा बनेंगे मम्मी! क्या मर्द भी पैदा कर सकते हैं बच्चे? सच जान आप भी रह जाएंगे हैरान

Men Get Pregnant: जो व्यक्ति पुरुष प्रजनन अंगों के साथ पैदा हुआ है, वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकता. हालांकि, कुछ ट्रांसजेंडर पुरुष और नॉनबाइनरी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 3:23:23 PM IST

Men Get Pregnant: पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग प्रजनन अंग दिए हैं. जिसके कारण महिलाएं प्रेगनेंट हो सकती हैं, लेकिन पुरुष कभी भी प्रेगनेंट नहीं हो सकता है. हालांकि  ट्रांसजेंडर पुरुष और नॉनबाइनरी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं. अधिकतर मामलों में पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले सिस-मेन होते हैं. लेकिन मेल प्रेग्नेंसी संभव नहीं हो सकती है. हालांकि,यूटेराइन ट्रांसप्लांट में नई रिसर्च के मुताबिक, भविष्य में मेल प्रेग्नेंसी मुमकिन हो सकती है.

क्या मर्द भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट?

जिस भी व्यक्ति के साच यूट्रस और ओवरीज हैं. वह प्रेग्नेंट हो सकता है. जो व्यक्ति पुरुष के रुप में पैदा हुआ है वह प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन जो पुरुषों की तरह रह रहा है, वे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. हालांकि, एक ट्रांसजेंडर पुरुष या नॉनबाइनरी व्यक्ति ऐसा कर सकता है. कोई भी व्यक्ति तभी प्रेग्नेंट हो सकता है, जब उसके पास यूट्रस गर्भ होता है, जहां पर बच्चा 9 महीने तक पलता है. पुरुष प्रजनन अंगों में टेस्टिकल्स और पेनिस शामिल हैं लेकिन यूट्रस नहीं. “पुरुष” और “महिला” शब्द किसी व्यक्ति के जेंडर को बताते हैं. जिनके शरीर में अलग-अलग तरह की खासियतें होती हैं.  सिर्फ़ जेनेटिक्स किसी व्यक्ति का जेंडर तय नहीं करते हैं. किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल सेक्स के विपरीत, जो किसी व्यक्ति के प्रजनन अंगों और सेकेंडरी सेक्स खासियतों को बताता है. बता दें कि, यह खासियतें सब्जेक्टिव होती हैं.  

क्या होता है “सिसजेंडर” पुरुष? 

लोगों को जन्म के समय पुरुष या महिला माना जाता है. जो लोग उस जेंडर की पहचान को बरकरार रखते हैं, जिसे समाज उनके बायोलॉजिकल सेक्स से जोड़ता है, वे सिसजेंडर पुरुष और महिला होते हैं. हर कोई अपने तय सेक्स से जुड़े जेंडर रोल से खुद को नहीं जोड़ पाता है. कोई व्यक्ति जिसे जन्म के समय महिला माना गया था, लेकिन वह खुद को पुरुष मानता है, वह खुद को ट्रांसजेंडर जो लोग उस जेंडर से पहचान रखते हैं जिसे समाज उनके बायोलॉजिकल सेक्स से जोड़ता है, वे सिसजेंडर पुरुष और महिला होते हैं. सिसजेंडर पुरुष जो सिसजेंडर पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं, वे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते. लेकिन, हर कोई अपने तय सेक्स से जुड़े जेंडर रोल से खुद को नहीं जोड़ पाता है. कोई व्यक्ति जिसे जन्म के समय महिला (AFAB) माना गया था, लेकिन वह खुद को पुरुष मानता है, वह खुद को ट्रांसजेंडर पुरुष या जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग व्यक्ति कह सकता है. कई AFAB लोग जो खुद को पुरुष या जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग लोग मानते हैं, उनकी ओवरी और यूट्रस बनी रहती है, जिससे वे प्रेग्नेंट हो सकती हैं.

यूट्रस और ओवरीज वाले लोग

जिन लोगों के यूट्रस और ओवरीज़ होते हैं, वे प्रेग्नेंट हो सकते हैं और बच्चे को जन्म दे सकते हैं. हालांकि, कुछ AFAB लोग टेस्टोस्टेरोन ले सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन थेरेपी एस्ट्रोजन के असर को कम करने में मदद करती है और साथ ही मर्दाना सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, 

क्या कहती है रिसर्च?

रिसर्च Trusted Source से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी शुरू करने के 12 महीने के अंदर और अक्सर 6 महीने के अंदर पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिससे कंसीव करना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं. हालांकि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लोगों को इनफर्टाइल नहीं बनाती है, लेकिन किसी व्यक्ति में प्लेसेंटल एब्स्ट्रक्शन, प्रीटर्म लेबर, एनीमिया और हाइपरटेंशन का खतरा ज़्यादा हो सकता है. 2014 की एक स्टडी में, रिसर्चर्स ने 41 ट्रांसजेंडर पुरुषों और जेंडर नॉनकन्फर्मिंग AFAB लोगों का सर्वे किया जो प्रेग्नेंट हुए और बच्चे को जन्म दिया. 

ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी 

ट्रांसजेंडर प्रेग्नेंसी के बारे में बहुत कम रिसर्च हुई है, इसलिए यह साफ नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन किसी व्यक्ति की फर्टिलिटी या प्रेग्नेंसी पर कैसे असर डाल सकता है. 2019 की रिसर्च में रिसर्चर्स ने एक 20 साल के ट्रांसजेंडर पुरुष के अनुभव को डॉक्यूमेंट किया, जो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी बंद करने के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गया. 40 हफ्तों के बाद, उसने बिना किसी दिक्कत के लेबर के बाद एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया. ट्रांसजेंडर पुरुष और AFAB लोग जो खुद को महिला नहीं मानते, वे ट्रांज़िशन प्रोसेस के दौरान कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर से गुजर सकते हैं. 

