Home > विदेश > आखिर कौन है जुनैद सफदर? जिनकी दूसरी शादी का कार्ड हो रहा वायरल; पाकिस्तान से है नाता…

Junaid Safdar’s Second Wedding: पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी की रस्में 16, 17 और 18 जनवरी, 2026 को होंगी.

By: Preeti Rajput | Published: January 16, 2026 12:00:43 PM IST

Junaid Safdar’s Second Wedding: पाकिस्तान वाले पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह कार्ड चर्चा का विषय बन गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी की रस्में 16, 17 और 18 जनवरी, 2026 को होंगी, वहीं वलीमा 18 जनवरी को होने की संभावना जताई जा रही है. 

जुनैद सफदर की दूसरी शादी 

पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के शादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) के सीनियर नेता और नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य शेख रोहेल असगर की पोती शनाज़ा के साथ होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहंदी और वलीमा की रस्में लाहौर के जट्टी उमरा में की जाने वाली है. हालांकि, शादी की तैयारियों को लेकर शरीफ परिवार की तरफ  से अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशिल बयान नहीं जारी किया गया है. हालांकि, यह जुनैद सफदर की दूसरी शादी होगी. उन्होंने पहले 2021 में आयशा सैफ से शादी की थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया. 

कौन है शनाज़ा अली?

इस बीच, शनाज़ा अली रोहेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) के नेशनल असेंबली के सदस्य और सीनियर नेता शेख रोहेल असगर की पोती हैं. उन्होंने पहले ही शरीफ परिवार के साथ शादी के रिश्ते की पुष्टि की थी. शेख रोहेल असगर ने बताया था कि शनाज़ा और मरियम नवाज़ की छोटी बेटी की गहरी दोस्ती है. जुनैद सफदर की पहली शादी खत्म होने के बाद, शरीफ परिवार ने यह रिश्ता भेजा, जिसे आपसी बातचीत के बाद मान लिया गया.

किसने की शादी की पुष्टि

शादी की डिटेल्स की पुष्टि शेख रोहाले असगर ने की, जिन्होंने जुनैद की बहन, महनूर सफदर और शानज़ेह के रिश्ते के बारे में बताया कि दोनों सालों से करीबी दोस्त हैं. असगर ने यह भी बताया कि दोनों परिवार एक-दूसरे को अच्छे से जानते थे, और हो सकता है कि मरियम नवाज़ ने इस कपल को मिलाने में भूमिका निभाई हो. 

