कोई चीकू तो कोई सुल्तान! क्या आप जानते हैं इन भारतीय क्रिकेटर के Nick Name?

Indian Cricketers Nick Name: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है जो हर उम्र के लोगों को जोड़ता है. खिलाड़ियों के शानदार खेल और यादगार पलों ने उन्हें खास पहचान दी. फैंस ने प्यार से जो नाम दिए, वे भारतीय क्रिकेट संस्कृति का अहम हिस्सा बन गए हैं.