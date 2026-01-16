कोई चीकू तो कोई सुल्तान! क्या आप जानते हैं इन भारतीय क्रिकेटर के Nick Name?
Indian Cricketers Nick Name: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है जो हर उम्र के लोगों को जोड़ता है. खिलाड़ियों के शानदार खेल और यादगार पलों ने उन्हें खास पहचान दी. फैंस ने प्यार से जो नाम दिए, वे भारतीय क्रिकेट संस्कृति का अहम हिस्सा बन गए हैं.
क्रिकेट भारत की भावना
क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं है. ये खुशी, गर्व और साथ मिलकर जीने की भावना है. गली क्रिकेट से लेकर बड़े स्टेडियम तक, हर जगह इसका जादू दिखता है.
खिलाड़ियों को नाम प्यार से मिलते हैं
भारतीय खिलाड़ी अपने खेल से नहीं, बल्कि फैंस के प्यार से खास नाम पाते हैं. ये नाम सम्मान और अपनापन दिखाते हैं.
सचिन तेंदुलकर – लिटिल मास्टर
सचिन को उनके छोटे कद और बेहतरीन खेल के कारण “लिटिल मास्टर” कहा गया. उनकी महान उपलब्धियों के कारण लोग उन्हें “क्रिकेट का भगवान” भी कहते हैं.
विराट कोहली – किंग कोहली और चिकू
विराट को उनके दमदार खेल के कारण “किंग कोहली” कहा जाता है. “चिकू” उनका प्यारा नाम है, जो दोस्तों और टीम से मिला.
एमएस धोनी – कैप्टन कूल और माही
धोनी दबाव में शांत रहने के कारण “कैप्टन कूल” कहलाए. “माही” नाम उनके करीबियों का प्यार दिखाता है.
रोहित शर्मा – हिटमैन
रोहित बड़े-बड़े छक्के मारने के लिए फेमस हैं. इसलिए फैंस उन्हें “हिटमैन” कहते हैं.
राहुल द्रविड़ – द वॉल
राहुल द्रविड़ मजबूत रक्षा के लिए जाने जाते हैं. मुश्किल समय में टिककर खेलने के कारण उन्हें “द वॉल” कहा गया.
वीरेंद्र सहवाग – सुल्तान ऑफ मुल्तान
सहवाग के निडर और तेज खेल ने उन्हें खास बनाया. पाकिस्तान में तिहरा शतक लगाने के बाद उन्हें “सुल्तान ऑफ मुल्तान” कहा गया.