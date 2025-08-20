Home > मनोरंजन > KBC 17 का पहला करोड़पति बना ये शख्स, लेकिन 7 करोड़ के सवाल पर उसने लिया चौंकाने वाला फैसला! क्या आप दे पाएंगे इसका जवाब?

KBC 17 में आदित्य कुमार बने पहले करोड़पति, 1 करोड़ के सवाल का दिया सही जवाब और जीते बंपर पुरस्कार। 7 करोड़ के सवाल पर लिया चौंकाने वाला फैसला। यहाँ पढ़िए उनका सफर और क्या था 7 करोड़ का सवाल? क्या आपके पास है इसका जवाब

Published By: Shivani Singh
Published: August 20, 2025 22:46:42 IST

KBC 17 gets first crorepati: सोनी एंटरटेनमेंट के लोकप्रिय रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में बीते गुरुवार को आदित्य कुमार छाए रहे। उत्तराखंड निवासी आदित्य कुमार केबीसी 17 के पहले करोड़पति बने।

आदित्य ने एक बड़ा जोखिम उठाया और अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो में 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब दिया और कौन बनेगा करोड़पति के 17वें संस्करण में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। लेकिन क्या आप 1 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब बता सकते हैं?

1 करोड़ रुपये का सवाल क्या है?

इनमें से किस तत्व का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने प्लूटोनियम को अलग किया था, वह तत्व जिसका इस्तेमाल पहला परमाणु बम बनाने में किया गया था?

विकल्प हैं:

  1. सीबोर्गियम
  2. आइंस्टीनियम
  3. माइटनेरियम
  4. बोरियम

सही उत्तर क्या है?

1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब विकल्प A: सीबोर्गियम है। आदित्य कुमार ने लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया और फिर निर्माताओं ने विकल्प B और C हटा दिए। बाद में उन्होंने विकल्प A चुना और 1 करोड़ रुपये जीत लिए।

आदित्य ने भारी-भरकम रकम जीतने के बाद अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा, ‘जब मुझे शो से फ़ोन आया, तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। जब मैंने उन्हें मैसेज दिखाया, तभी उन्हें लगा कि इस बार बात सच है।’

इस पर अमिताभ ने कहा, ‘आप सिर्फ़ शो तक ही नहीं पहुँचे हैं, अब खेल में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं।’ आदित्य खेल के 16वें और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते नज़र आते हैं।

क्या आदित्य ने 7 करोड़ रुपये का सवाल हल किया?

तो जवाब है नहीं, आपको बता दें कि विकल्पों में उलझने के बाद, आदित्य ने आखिरी सवाल हल करने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ़ 1 करोड़ रुपये लेकर ही हॉट सीट से उतर गए।

अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर 7 करोड़ रुपये का सवाल क्या था?
1930 के दशक में किस जापानी कलाकार ने भारत का दौरा किया था और ताजमहल, साँची स्तूप और एलोरा की गुफाओं को दर्शाती एक प्रसिद्ध पेंटिंग श्रृंखला बनाई थी?

  1. हिरोशी सुगिमोटो
  2. हिरोशी सेनजू
  3. हिरोशी योशिदा
  4. हिरोशी नाकाजिमा

सही जवाब क्या है?

विकल्प C, हिरोशी योशिदा सही उत्तर है।

आदित्य को ब्रेज़ा कार भेंट की गई
अमिताभ बच्चन ने भी आदित्य को 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देने पर ब्रेज़ा कार भेंट की। इसके साथ ही, मारुति सुजुकी की टीम ने भी आदित्य को करोड़पति बनने की बधाई दी। बिग बी ने भी आदित्य की तारीफ़ की और कहा कि आपने अच्छी तैयारी की थी और आपके जवाबों में यह अनुभव साफ़ झलक रहा था।

