सभी फिल्मों के चिथड़े उड़ा रही है OTT पर रिलीज हुई ये 1 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म, कहानी हैं खौफनाक सच्ची घटना पर आधारित, देख हो जायेंगे रोंगटे खड़े

2025 Blockbuster Film On Ott: यहां आपको एक सच्ची घटना पर अधारीत फिल्म 'वीना के वो 7 दिन' के बारे में बताया गया हैं, जिसकी खौफनाक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल दहला कर रख देगी। 1 घंटा 40 मिनट की इस डरावनी हॉरर फिल्म को आप Jio hotstar पर देख सकते है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 20, 2025 22:14:47 IST

Film veena Ke Woh 7 Din
Film veena Ke Woh 7 Din

2025 Blockbuster Film On Ott: अगर आप किसी ऐसी फिल्म देखने के लिए ढूंढ रहे है, जो नया और कुछ हटकर हो, तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी फिल्म, जिसकी कहानी आपकें रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको अंदर से हिला देंगी। हम बात कर रहे हैं सच्ची घटना पर अधारीत फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ है, जो 1 घंटा 40 मिनट की है और इसकी दमदार खौफनाक कहानी आपका दिल दहला देने वाली है। 

फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ की कहानी ( Film ‘Veena Ke Woh 7 Din’ Story)

फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ की कहानी साल 2016 की है,  जिसमें दिखाया है कि वीना और उसके प्रेमी की मौत हो जाती है और दौनो की लाश शव क्षत विक्षत अवस्था में मिलती है. लोगों को लगता है कि वीना और उसके प्रेमीकी मौत किसी दुर्घटना में हुई है, लेकिन जब जांच इस पूरे मामले की जंच होती है, तो  कुछ दिनों बाद वीना की एक दोस्त अचानक वीना के परिवार से संपर्क करती है और उन्हें अपने घर आने के लिए कहती। वही जब पूरा परिवार वीना की दोस्त के घर जाता है और उससे मिलता है, तो वीना की आत्मा अचानक उसकी दोस्त के अंदर आ जाती हैं और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है और कहती है कि 12 बाइक सवार लोगों ने उसका रेप किया है और उसके बाद उसे बेहद बेरहमी से मार दिया। इसके बाद जो होता है और फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ (Veena Ke Woh 7 Din) में बढ़ता सस्पेंस और ट्विस्ट  देखने को मिलते हैं, जो आपके रोगंटे खड़े कर देंगे और अंदर से झनझोर कर रख देंगे।

Film 'Veena Ke Woh 7 Din' Got 5.3 Rating On IMDb

फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ को मिली आईएमडीबी पर 5.3 रेटिंग ( Film ‘Veena Ke Woh 7 Din’ Got 5.3 Rating On IMDb)

फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ को 2024 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के चिथड़े उड़ा दिए थे और देश-विदेश में तगड़ा कलेक्शन किया था। वहीं एक साल बाद इसे ओटीटी पर  रिलीज किया गया और फिर एक बाद इस फिल्म ने धमाल मचा रही है. इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को IMDb पर 5.3 रेटिंग मिली है। फिल्म ‘वीना के वो 7 दिन’ (Veena Ke Woh 7 Din) को आप Jio hotstar पर देख सकते है।

