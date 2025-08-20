The Bads Of Bollywood Launch: ‘एक हाथ काफी है,’ नेशनल अवॉर्ड को लेकर Shah Rukh Khan ने कही ऐसी बात, किंग खान के फैंस हुए गदगद!

The Bads Of Bollywood Launch: बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की आने वाली वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का प्रीव्यू रिलीज़ हो गया है। इसके लॉन्च के दौरान शाहरुख भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने सीरीज़ की स्टारकास्ट से परिचय कराने के अलावा अपनी चोट के बारे में भी खुलकर बात की। वह कब तक ठीक हो जाएँगे और राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं?

शाहरुख ने चोट के बारे में क्या कहा

शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ का पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस सीरीज़ के प्रीव्यू लॉन्च के दौरान शाहरुख मौके पर मौजूद थे और उन्होंने सीरीज़ में नज़र आने वाले सभी कलाकारों को एक-एक करके मंच पर बुलाया और उनका परिचय कराया।

अपनी सेहत के बारे में किंग खान ने कहा- शूटिंग के दौरान मेरे कंधे में चोट लग गई, जो कोई छोटी-मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी चोट थी। इसके लिए मुझे सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें 1 से 2 महीने लगेंगे। पूरी तरह से फिट होने के लिए मैं सारे काम एक हाथ से करता हूँ। खाना खाता हूँ, दाँत ब्रश करता हूँ, सिर के पिछले हिस्से को खुजलाता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं आप लोगों के सामने यूँ ही हाथ फैलाकर प्यार पाने के लिए तरस रहा हूँ। साथ ही, मेरा एक हाथ ही नेशनल अवार्ड उठाने के लिए काफी है।

किंग खान के इस बयान का ताज़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई उनके इस अंदाज़ की सराहना कर रहा है। आर्यन खान की ‘बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ की रिलीज़ डेट पर नज़र डालें तो यह सीरीज़ 18 सितंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी।

किंग खान को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार

हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें शाहरुख खान को फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। अपने 33 साल के फिल्मी करियर में यह पहली बार है जब शाहरुख को किसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिलेगा।

