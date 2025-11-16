Bigg Boss 19: ज्योतिषी की बात सुन निकले तान्या मित्तल के आंसू, फरहाना-अमल के सच्चाई सुन खड़े हुए कान!

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस सीजन 19 अपने पीक पर पहुंच गया है. फाइनल से लगभग 3 हफ्ते दूर बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं. इन्हीं सब के बीच वीकेंड का वार पर रोहित शेट्टी जमकर सभी कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई है और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद तान्या मित्तल फूट-फूटकर रोती नजर आने वाली हैं. बिग बॉस सीजन 19 वीकेंड का वार के अपकमिंग एपिसोड में एक ज्योतिषी घर में कदम रखने वाली हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के लिए कुछ न कुछ बताने वाली हैं. तान्या को लेकर ज्योतिषी ऐसा कुछ बोल देंगी जिसके बाद स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर फूट-फूटकर रोती नजर आएंगी.

तान्या के निकले आंसू और फरहाना-अमाल के सच जान उड़े होश

बिग बॉस 19 वीकेंड का वार अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो वायरल हो रहा है. प्रोमो में पहले रोहित शेट्टी जमकर कंटेस्टेंट्स के साथ मस्ती करते हैं और प्रणित मोरे को उनकी मिमिक्री करने के लिए कहते हैं. इसके बाद प्रोमो में देखने को मिलता है कि एक सेलिब्रिटी ज्योतिषी सभी कंटेस्टेंट का भविष्य बता रही हैं.

full promo:- so cute how rohit shetty is able to joke about farhana’s choice of words in such a fun way… can we also please have farhana in kkk’s next season 😭#BB19 #BiggBoss19 #FarrhanaBhatt pic.twitter.com/JX8euxco38 — 𝓐𝓵𝓲𝓷𝓪 (@alinak98__) November 15, 2025

ज्योतिषी से फरहाना भट्ट पूछती हैं कि उन्हें सक्सेस कब मिलेगी. फरहाना के सवाल पर ज्योतिषी कहती हैं, उन्हें सफलता की परिभाषा नहीं पता है. फिर वह अमाल से कहती हैं कि उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं हैं, वह खुद ही अपने लिए काफी हैं. इसके बाद ज्योतिषी तान्या की तरफ बढ़ती हैं और कहती हैं आप लाइफ में बहुत बुली (तानें) हुई हैं. ज्योतिषी इतना ही कहती हैं और तान्या फिर फूट-फूटकर रोने लग जाती हैं.

वीकेंड का वार पर सलमान की रोहित शेट्टी ने ली जगह

बिग बॉस 19 में इस वीकेंड का वार पर सलमान खान नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी नजर आए हैं. दरअसल, सलमान खान दबंग टूर पर हैं और भारत से बाहर गए हैं. ऐसे में उनकी जगह रोहित शेट्टी को बिग बॉस वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए बुलाया गया है. रोहित शेट्टी वीकेंड का वार पर पहले जमकर सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं, जिसमें अमाल और शहबाज को शो को बायस्ड बोलने पर खूब भड़कते हैं. इतना ही नहीं, रोहित शेट्टी टीवी एक्टर गौरव खन्ना को भी डबल स्टैंडर्ड्स के लिए आड़े हाथ लेते नजर आते हैं.

