Salman Khan ‘धुआं’ उड़ाते कैमरे में कैद! भाईजान का 10 सेकेंड का Video तोड़ देगा फैंस का दिल

Salman Khan Dabangg Tour Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. सलमान खान इन दिनों दबंग टूर पर हैं, जहां से उनके बैक-टू-बैक वीडियो वायरल हो रहे हैं. हाल में सलमान खान और तमन्ना भाटिया की सिजलिंग केमेस्ट्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देख फैंस भाईजान की बलाईयां लेते नहीं थक रहे थे. लेकिन, सलमान खान का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख एक्टर के फैंस को झटका लग सकता है. वायरल वीडियो में सलमान खान धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसे देख कुछ लोगों ने इसे सच मानने से ही इंकार कर दिया है.

सलमान खान का धुआं उड़ाते वीडियो वायरल

सलमान खान का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भाईजान बैकस्टेज खड़े दिख रहे हैं. सलमान खान का वीडियो में चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्हें बैक साइड से देख पहचाना जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान ने कमर पर लाल रंग का दुपट्टा बांधा है और उनके हाथ में सिगरेट है और वह उससे धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को तड़का बॉलीवुड नाम के पेज से पोस्ट किया गया है और साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, दबंग टूर पर सलमान खान का स्मोकिंग करते हुए वीडियो वायरल. साथ ही कैप्शन में शॉकिंग इमोजी बनाया गया है.

फैंस को नहीं हो रहा वायरल वीडियो पर यकीन

वायरल वीडियो को देख फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि दिख रहा शख्स सलमान खान ही है. एक यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ना-ना सलमान भाई कहां, AI है. वहीं, एक अन्य ने लिखा, यह भी झूठ है. वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स सलमान खान हैं या यह वीडियो एकदम सच है इसकी पुष्टि इनखबर बिल्कुल भी नहीं करता है. बता दें, सलमान खान इन दिनों दबंग टूर पर हैं और उनकी जगह बिग बॉस 19 वीकेंड का वार रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है और जमकर सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई है.

