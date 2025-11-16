Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salman Khan ‘धुआं’ उड़ाते कैमरे में कैद! भाईजान का 10 सेकेंड का Video तोड़ देगा फैंस का दिल

Salman Khan Viral Video: सलमान खान का दबंग टूर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख फैंस का दिल टूट सकता है. सलमान खान वीडियो में कमर पर दुपट्टा बांध धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 10:33:31 AM IST

Salman Khan Dabangg Tour Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. सलमान खान इन दिनों दबंग टूर पर हैं, जहां से उनके बैक-टू-बैक वीडियो वायरल हो रहे हैं. हाल में सलमान खान और तमन्ना भाटिया की सिजलिंग केमेस्ट्री का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देख फैंस भाईजान की बलाईयां लेते नहीं थक रहे थे. लेकिन, सलमान खान का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख एक्टर के फैंस को झटका लग सकता है. वायरल वीडियो में सलमान खान धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसे देख कुछ लोगों ने इसे सच मानने से ही इंकार कर दिया है.

सलमान खान का धुआं उड़ाते वीडियो वायरल

सलमान खान का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भाईजान बैकस्टेज खड़े दिख रहे हैं. सलमान खान का वीडियो में चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्हें बैक साइड से देख पहचाना जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान ने कमर पर लाल रंग का दुपट्टा बांधा है और उनके हाथ में सिगरेट है और वह उससे धुआं उड़ाते नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो को तड़का बॉलीवुड नाम के पेज से पोस्ट किया गया है और साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, दबंग टूर पर सलमान खान का स्मोकिंग करते हुए वीडियो वायरल. साथ ही कैप्शन में शॉकिंग इमोजी बनाया गया है. 

ये भी पढ़ें: क्या Akon के साथ भारत में हुई बदसलूकी? स्टेज पर इंटरनेशनल सिंगर के पैंट खींचने के Video ने फैंस में मचाई खलबली

फैंस को नहीं हो रहा वायरल वीडियो पर यकीन

वायरल वीडियो को देख फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि दिख रहा शख्स सलमान खान ही है. एक यूजर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ना-ना सलमान भाई कहां, AI है. वहीं, एक अन्य ने लिखा, यह भी झूठ है. वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स सलमान खान हैं या यह वीडियो एकदम सच है इसकी पुष्टि इनखबर बिल्कुल भी नहीं करता है. बता दें, सलमान खान इन दिनों दबंग टूर पर हैं और उनकी जगह बिग बॉस 19 वीकेंड का वार रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है और जमकर सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई है. 

ये भी पढ़ें: अजय देवगन-रकुल प्रीत सिंह की चमकी किस्मत, दूसरे दिन फिल्म ने छापे इतने करोड़ 

Tags: Bollywood Controversiesentertainment newssalman khansalman khan moviesviral video
