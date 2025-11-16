Bigg Boss 19: मालती को लेस्बियन कहने पर Rohit Shetty ने लगाई कुनिका की क्लास, अमल-शहबाज पर भी जमकर निकाला गुस्सा

Bigg Boss 19 Rohit Shetty: टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में इस बार का वीकेंड का वार सलमान खान ने नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था. रोहित शेट्टी ने किसी भी कंटेस्टेंट की क्लास लगाने का मौका नहीं छोड़ा और कई का डबल स्टेंडर्ड भी एक्सपोज कर डाला है. इस हफ्ते वीकेंड का वार पर सबसे अहम मुद्दे पर भी रोहित शेट्टी ने बात की है. रोहित ने मालती चाहर को लेस्बियन कहने पर कुनिका सदानंद को आड़े हाथ लिया.

रोहित शेट्टी ने लगाई कुनिका की क्लास

वीकेंड का वार के शनिवार एपिसोड में रोहित शेट्टी ने कुनिका सदानंद से मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर कमेंट के बारे में डायरेक्ट सवाल किया. इस कमेंट पर कुनिका ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी. लेकिन, रोहित शेट्टी ने उन्हें डपटकर चुप करा दिया और कहा किसी भी तरह से उनके कमेंट को ठीक नहीं कहा जा सकता है. क्योंकि, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर एक शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जिसके पैरेंट्स, दोस्त, सहकर्मी, हर कोई देख रहा है और पूरा देश इस शो को देख रहा है.

रोहित शेट्टी ने कुनिका को अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सीनियर हो, मैच्योर हो और तुमने मेरे साथ काम किया है तुम्हें उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. हालांकि, इन सब के बावजूद भी कुनिका सदानंद अपनी सफाई देती रहीं. लेकिन, रोहित शेट्टी ने फिर गुस्से में साफ कह दिया कि इस तरह का कमेंट सिर्फ बुरा नहीं, बल्कि अपमानजनक भी है.

अमल-शहबाज पर भी रोहित शेट्टी ने निकाला गुस्सा

Rohit Shetty ne poochhe kai kadwe sawaal, kaise dega Amaal inn sawaalon ka jawaab? 🤔 Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @colorstv par. Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/e0gKAz4vXj — JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 15, 2025

रोहित शेट्टी ने शहबाज बादेशा और अमाल मलिक को बिगबॉस और शो बायस्ड होने की बात बोलने पर भी जमकर फटकार लगाई. रोहिट शेट्टी ने पहले शहबाज से पूछा कि शो को बायस्ड क्यों कहा, तब उन्होंने सफाई देनी शुरू कर दी. फिर रोहित ने अमाल से यही सवाल किया तो सिंगर ने कहा, ज्यादा वोट वाले को बुलाया नहीं, 4 कम वोट वाले को सारी पावर दे दी. इसपर रोहित ने बोला कि बिग बॉस ने वोटिंग का जिक्र ही नहीं किया था.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: मैं ट्रिगर हो गया…रोहित शेट्टी के सामने रायते की तरह फैले Amaal Mallik, गौरव खन्ना को दे डाली धमकी!

अमाल सफाई देते हुए कहने लगे यह उनके दिल की फीलिंग थी. तब रोहित शेट्टी ने अमाल के फॉलोअर्स का जिक्र किया और कहा इस शो से ही बढ़े हैं और इसे ही बायस्ड कहते हैं. रोहित शेट्टी ने अमाल को डांटते हुए यह भी कह डाला कि वह गलत हैं और हर बार उन्हें बच्चों की तरह नहीं समझाया जा सकता. इतना ही नहीं, रोहित ने यह भी कहा कि सलमान ने मुख्य द्वार खोलने के लिए कहा है, बताइए खोल दें…

ये भी पढ़ें: Nora Fatehi ने दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट से नाम जुड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं…