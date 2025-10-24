Bigg Boss 19: ‘गप्पू’ Tanya Mittal का असली चेहरा रिवील, मृदुल ने अशनूर के साथ कर दीं हदें पार!

Bigg Boss 19 Latest Episode Updates: बिग बॉस 19 में हर दिन नया बवाल और धमाल देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स के चेहरों से नकाब भी उतरता जा रहा है. जहां अभी तक तान्या मित्तल अपनी गप्पबाजी से लोगों का ध्यान खींच रही थीं, वहीं अब उनका गेम प्लान भी रिवील होता नजर आ रहा है. तान्या मित्तल पहले बातों ही बातों में लोगों के बीच आग लगाती थीं. लेकिन, उन्होंने अब यह खुलेआम करना शुरू कर दिया है.
बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल पहले फरहाना और नीलम-नेहल बैठकर बातें करती नजर आती हैं. तान्या जैसे बात करके निकलती हैं, तो अमाल कहते हैं कि उसे फरहाना के साथ बात नहीं करनी चाहिए. लेकिन, तान्या अमाल की बात को सुनकर भी अनसुना कर देती हैं.
नीलम और तान्या की दोस्ती में आई दरार!
लेटेस्ट एपिसोड में कई लोगों के बीच लड़ाईयां भी होती हैं. लेकिन, ट्विस्ट तब आता है जब नीलम और तान्या की दोस्ती पर दरार आती है. नीलम अपनी दोस्त तान्या से कहती हैं कि उन्हें क्या-क्या शिकायते हैं. तान्या अपनी दोस्त नीलम को समझने की जगह यह कहती हैं कि आज से हमारी भी दोस्ती खत्म. यह सुनकर नीलम गुस्सा और इमोशनल हो जाती हैं, जिसके बाद पूरा घर तान्या मित्तल के खिलाफ खड़ा हो जाता है. इतना ही नहीं, तान्या मित्तल को तरह-तरह की बातें भी सुनाते हैं औऱ उनसे जवाब भी मांगते हैं, जिसके बाद वह रोने लग जाती हैं.
तान्या ने फरहाना और नेहल के बीच लगाई आग
तान्या अपनी बातचीत में नेहल को लेकर काफी कुछ बोलती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच पहले से आई खटास और गहरी हो जाती है. वहीं, जब नीलम और तान्या के बीच गहमागहमी होती है और पूरा घर तान्या के खिलाफ हो जाता है तब नीलम और फरहाना के बीच भी बहस हो जाती है. जहां नेहल अपना स्टैंड क्लियर करती हैं और फरहाना से कहती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है. फिर जब नेहल का गुस्सा पीक पर चला जाता है तो वह कहती हैं कि फरहाना फालतू का विक्टिम कार्ड खेल रही है. साथ ही कहती हैं कि यह ऑडियंस के लिए नाटक कर रही हैं. इसके बाद दोनों के बीच खूब सारी लड़ाई होती है.
मृदुल ने मजाक-मजाक में क्रॉस की हदें
मृदुल पहले अशनूर को पूल में धक्का देने का चैलेंस करते हैं. जब अशनूर कौर ऐसा कर देती हैं तो मृदुल भी उन्हें भिगाने की कोशिश में लग जाते हैं. तब वह पहले उनके पीछे पानी लेकर दौड़ते हैं फिर अशनूर के बिस्तर पर पानी डाल देते हैं. मृदुल यहां नहीं रुकते हैं, जिसपर अभिषेक बजाज उन्हें समझाते हैं. लेकिन, मृदुल किसी की बात नहीं समझते हैं.
