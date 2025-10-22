Bigg Boss 19: अपनी हरकतों से बाज नहीं आए अमाल मलिक, फरहाना भट्ट की मां पर की अभद्र टिप्पणी, कटा बवाल

Salman Khan Show: सलमान खान (Salman Khan) के शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में हर हफ्ते नया ड्रामा और नए विवाद सामने आ रहे हैं. अब इस बार सिंगर और कंटेस्टेंट अमाल मलिक (Amaal mallik) ने अपनी जुबान पर काबू न रखते हुए फरहाना भट्ट को लेकर ऐसी बात कह दी, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर घर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमाल मलिक अपने को-कंटेस्टेंट्स तान्या मित्तल, शहबाज बदेशा और नेहल चुडासमा के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने फरहाना पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उनकी मां तक को घसीट लिया. हालांकि वीडियो में बीप डाल दी गई है, लेकिन यूजर्स का कहना है कि अमाल के शब्द साफ-साफ समझ में आ रहे हैं.

This guy again crossed all limits n abused #FarrhanaBhatt’s mom for no reason

That’s what happens when u babysit a grown misogynistic man n keep giving him free passes every time, He dosn’t have any regret for what he did last time Disgusting!#BiggBoss19pic.twitter.com/MpzKGIIOXB — 𝐊𝐚𝐚𝐒𝐡𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 (@Rebelinmeee) October 20, 2025







वायरल हुआ अमाल का वीडियो

वीडियो वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने लिखा, “इस आदमी ने फिर हदें पार कर दीं. फरहाना भट्ट की मां के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक हैय” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “हर बार माफी मांगकर बच निकलने की आदत अब खत्म होनी चाहिए। इसे शो से बाहर निकालो.”

अमाल की परवरिश पर उठे सवाल

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अमाल मलिक की परवरिश और महिलाओं के प्रति सोच पर सवाल उठाए हैं. कुछ ने तो सलमान खान को टैग करते हुए मांग की है कि अब अमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए. गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अमाल मलिक का नाम विवाद में आया हो. इससे पहले भी बिग बॉस के एक वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने उन्हें गाली-गलौज और एटिट्यूड के लिए फटकार लगाई थी. अब देखना होगा कि इस बार मेकर्स इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर “#RemoveAmaalMalikFromBB19” तेजी से ट्रेंड कर रहा है.