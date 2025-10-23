Bigg Boss 19 का ‘पर्दाफाश’! सलमान खान ही नहीं, मेकर्स भी कर रहे भेदभाव; अमाल को बचाने के लिए चली चाल

Bigg Boss 19 Latest Updates: सलमान खान होस्टेड टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस का सीजन 19 अपने पीक पर चल रहा है. जहां हर कंटेस्टेंट खुद को प्रूव करने में लगा हुआ है. वहीं, मेकर्स और सलमान खान (Salman Khan) पर इक्का-दुक्का कंटेस्टेंट्स को फेवर करने का आरोप लग रहा है. इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क के बाद भी बिग बॉस 19 के मेकर्स पर अमाल मलिक और उनके साथ रहने वाले लोगों पर फेवर करने की बातें कही जा रही हैं. इतना ही नहीं, टीवी एक्ट्रेस और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हिना खान (Hina Khan) ने भी शो के मेकर्स पर तंज कसा है.
क्या अमाल मलिक को बचाने की कोशिश हो रही है?
बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के पिछले कुछ वीकेंड का वार और नॉमिनेशन टास्क को देखा जाए तो मेकर्स के साथ-साथ सलमान खान (Salman Khan) अमाल मलिक (Amaal Malik) का सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी इमेज क्लीनिंग में भी लगे हुए हैं. इस चक्कर में वह गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट जैसे कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगा रहे हैं. ऐसा ही कुछ इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में भी देखने को मिला है.
नॉमिनेशन टॉस्क में हुई चीटिंग?
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला था. इस टास्क में सबसे पहले नॉमिनेशन टास्क के लिए सबसे पहले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna Bigg Boss) को भेजा गया था. जहां उन्होंने नेहल चुडासमा को नॉमिनेट किया कर दिया. इसके बाद नेहल ने अपने दोस्त अमाल मलिक को बचाया. अमाल ने सेफ होने के बाद शहबाज को बचाया और फिर प्रणित को नॉमिनेट कर दिया गया. आखिरी में गौरव खन्ना को बसीर अली ने नॉमिनेट कर दिया. नॉमिनेशन टास्क में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे के साथ नेहल चुडासमा और बसीर अली (Baseer Ali) नॉमिनेट हुए.
हिना खान ने बिग बॉस पर उठाया सवाल?
हिना खान (Hina Khan Comment on Bigg Boss) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल में एक पोस्ट किया है और लिखा, अगर फिक्सड नॉमिनेशन का कोई चेहरा होता तो ऐसा होता, सबसे पहले किसको भेजा बॉक्स खोलने के लिए उसने सब तय कर दिया था. और हां बॉक्स नंबर चुननेके बाद क्या पीछे से तस्वीरें बदली जा रही थीं…हमें क्यापता जनता जानना चाहती है. दुख है कि यह शो अपना चार्म खोता जा रहा है. शुभरात्रि.
