Anupama Today Episode 16th November: राही का टूटा दिल! शाह हाउस से गायब हुई ईशानी, पराग लेगा बड़ा फैसला

Anupama Aaj Ka Episode: अनुपमा के आज के एपिसोड में एक बार फिर पराग का गुस्सा देखने को मिलने वाला है. पराग के गुस्से की वजह से राही और प्रेम परेशान हो जाएंगे और वहीं, गौतम एक बार फिर अपनी साजिश में जीत जाएगा.

By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 12:56:11 PM IST

Anupama Spoiler Today Episode: अनुपमा सीरियल की कहानी में एक बार फिर नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है. आज के एपिसोड में राही अपनी मां यानी अनुपमा से कहेगी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगता है. अब उन्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन, अनुपमा बात को घुमा देगी और कहेगी कि उसे प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ पराग का गुस्सा देखने को मिलता है. वह अपने ही परिवार से मिले धोखे से परेशान होता है. 

पराग गुस्से में लेगा बड़ा फैसला

पराग के सामने पहले वसुंधरा राही और प्रेम को अनुपमा के घर जाने के लिए डांट लगाएगी. तब प्रेम कहता कि अनुपमा भी उसकी मां है. साथ ही प्रेम जल्द से जल्द गौतम के पैसे लौटाने की बात करता है. तब पराग उससे पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने वाला है. तब प्रेम जवाब देता है कि वह और राही एक रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं. तब पराग बड़ा फैसला लेता है और कहता है कि इसका फाइनेंस प्रेम नहीं, बल्कि गौतम संभालेगा. माही भी इस बीच आ जाती है और बिजनेस ज्वाइन करने की बात करती है. तब प्रेम नाराज हो जाता है और उसे बेइज्जती महसूस होती है. लेकिन, पराग अपनी बात पर अड़ जाता है. प्रेम को परेशान देख राही का भी दिल टूट जाता है.

क्या परी को तलाक देगा राजा?

परी बिना सोचे-समझे अपने पति राजा को बीच बाजार थप्पड़ मार देगी. वहीं, कोठारी हाउस लौटने के बाद राजा से उसके माता-पिता चोट लगने की वजह पूछेंगे. हालांकि, राजा झूठ बोल देगा. तब राजा के पिता अनिल पूछेंगे कि क्या वह अभी भी परी के साथ रहना चाहता है. तब राजा जवाब में हां कहता है. इसके बाद अनिल उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन मां मीता कहती है कि वह राजा के लिए नया रिश्ता ढूंढ रही है. 

शाह हाउस से गायब होगी ईशानी?

शाह हाउस में पाखी अपनी बेटी के लिए अनुपमा से मदद मांगती है. लेकिन, इसी बीच पाखी और तोषू के बीच बहस छिड़ जाती है. अनुपमा दोनों को शांत करती है, लेकिन तभी पता लगता है कि ईशानी गायब हो गई है. शाह फैमिली ईशानी को खोजना शुरू कर देते हैं. लेकिन, तब अंश बताता है कि ईशानी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते नहीं देखा है. ऐसे में ईशानी के गायब होने की बात सबको परेशान कर देती है. 

Tags: Anupama Maha TwistAnupama SpoilerAnupama Today EpisodeAnupama upcoming episodeRupali Ganguly
