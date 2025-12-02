Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के सपोर्ट में उतरी ये चर्चित एक्ट्रेस, कहा- जीतेंगे तो आप ही…!

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट बने हैं. इसी बीच ये एक्ट्रेस उनके सपोर्ट में उतरी हैं. अनुज कपाड़िया की भूमिका और मास्टर शेफ जीत के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 3:31:08 PM IST

Bigg Boss 19: टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में वे कई हफ्तों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. हाल ही में वे इस सीजन के पहले ऐसे कंटेस्टेंट बने हैं जिन्हें ‘टिकट टू फिनाले’ मिला है. यानी फाइनल वीक में उनका पहुंचना तय हो चुका है.

रूपाली गांगुली का सपोर्ट

गौरव खन्ना के साथ अनुपमा में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भी उनके लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं. एक इवेंट के दौरान रूपाली ने कहा कि वे चाहती हैं कि इस बार की ट्रॉफी गौरव ही लेकर जाएं. उन्होंने बताया कि उन्हें शो के अन्य प्रतिभागी- अमाल मलिक, फरहाना भट और तान्या मित्तल की परफॉर्मेंस भी पसंद  है, लेकिन जीत के हकदार गौरव ही हैं. रूपाली ने हंसते हुए कहा, “जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी।” ये डॉयलाग उन्होंने उसी अंदाज़ में बोला, जैसे सीरियल में अनुज कपाड़िया के किरदार को संबोधित किया जाता था.

अनुपमा में लोकप्रियता

अनुपमा में गौरव खन्ना ने अनुज कपाड़िया का रोल निभाया था. दिलचस्प बात ये है कि शुरुआत में उन्हें केवल कुछ हफ्तों के लिए शो में शामिल किया गया था, लेकिन उनके अभिनय ने लोगों का इतना दिल जीता कि मेकर्स ने उनकी भूमिका को बढ़ा दिया. कई मौकों पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की और एक समय तो ऐसा आया जब अनुज कपाड़िया का किरदार बेहद चर्चा में रहा.

रियलिटी शो में भी कमाल

सीरियल से बाहर आने के बाद गौरव ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी. उन्होंने एक रियलिटी कुकिंग शो मास्टर शेफ में भी जीत हासिल की थी, जिससे फैंस और भी प्रभावित हुए. अब बिग बॉस में उनकी मजबूती और लोकप्रियता को देखते हुए फैंस का मानना है कि वे इस सीजन की ट्रॉफी जीत सकते हैं.

 

