Indigo Flight Delay: इंडिगो फ्लाइट कैंसिल के बाद सेलिब्रिटीज की जेब खाली, 1-2 नहीं; 4 से 5 लाख में खरीदा टिकट

Indigo Flight Delay: इंडिगो की तकनीकी खामियों, स्टाफ की कमी और नए नियमों के कारण देशभर में उड़ानें देर से चलीं या रद्द हुईं. निया शर्मा, एल्विश यादव और राहुल वैद्य सहित कई लोगों ने नाराजगी जताई.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 5, 2025 1:47:05 PM IST

Indigo Flight Delay: 4 दिसंबर (गुरुवार) को इंडिगो एयरलाइन को देशभर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई उड़ानें तकनीकी दिक्कतों, स्टाफ की कमी और पायलटों के नए ड्यूटी-ऑवर नियमों के कारण देर से चलीं या रद्द करनी पड़ीं. नतीजतन, देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे.

उड़ानों में देरी और रद्द होने की वजह से आम यात्रियों के साथ कई कलाकार और सोशल मीडिया हस्तियां भी प्रभावित हुए. एक्टर नरेश विजय कृष्णा, एक्ट्रेस निया शर्मा और यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हालात पर नाराजगी जताई.

 हैदराबाद एयरपोर्ट पर नरेश कृष्णा का एक्सपीरिएंस

महेश बाबू के सौतेले भाई और एक्टर नरेश कृष्णा ने हैदराबाद एयरपोर्ट से एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने बताया कि वे सुबह 8:15 बजे समय पर पहुंच गए थे, लेकिन इंडिगो की सभी उड़ानें देरी से चल रही थीं.

उन्होंने लिखा कि एयरपोर्ट पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यात्री और ग्राउंड स्टाफ के बीच बहस तक की नौबत आ गई. उन्होंने इस स्थिति को बेहद अव्यवस्थित और परेशान करने वाला बताया.

 निया शर्मा ने बताया 

एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी टीम के साथ यात्रा कर रही थीं. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अफरातफरी की स्थिति थी और उन्हें मजबूरी में 54,000 रुपये की महंगी टिकट लेनी पड़ी. निया ने इस पूरे एक्सपीरिएंस को थकाऊ और निराश करने वाला बताया.

 एल्विश यादव ने भी शेयर किया भीड़ का वीडियो

यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव ने एयरपोर्ट पर भारी भीड़ का वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने हालात पर तंज कसते हुए लिखा, “वाह इंडिगो वाह.”

राहुल वैद्य को करना पड़ा महंगा सफर

सिंगर राहुल वैद्य ने बताया कि उन्हें उसी रात कोलकाता में शो करना था, लेकिन अचानक फैली अव्यवस्था के कारण उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया. उन्होंने कहा कि गोवा से मुंबई तक पहुंचने में ही उन्हें लगभग 4.2 लाख रुपये खर्च करने पड़े. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा कि ये उनके जीवन के सबसे महंगे और मुश्किल सफरों में से एक रहा.

उन्होंने एयरपोर्ट से एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “आज उड़ान भरने का बहुत खराब दिन है.  पता नहीं हम कोलकाता कैसे पहुंचेंगे.” बाद में एक और स्टोरी में उन्होंने कहा कि “ये बोर्डिंग पास 4.20 लाख के हैं और यात्रा केवल मुंबई तक की है.”

इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्द होने के कारण आम यात्रियों के साथ कई प्रसिद्ध लोगों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तकनीकी गड़बड़ियों और स्टाफ की कमी से बने हालात ने एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी मचा दी, जिससे सभी यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

