Kantara Chapter 1 ने अक्षय कुमार की फिल्म को चटाई ‘धूल’, 15 दिन की कमाई से कई बॉलीवुड फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

Rishabh Shetty Movie: कांतारा चैप्टर 1 ने अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने 15 दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई के साथ हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 60 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है.

By: Prachi Tandon | Published: October 16, 2025 3:50:04 PM IST

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स की तारीफें बटोरी हैं, जिसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला है. कांतारा चैप्टर 1 ने पहले और दूसरे हफ्ते के आखिरी में दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है. हालांकि, दूसरे हफ्ते का वीकेंड आते-आते फिल्म की कमाई थोड़ी कम जरूर हो गई है. 14 दिनों में ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने कुल 476.55 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म को ऐसे तो 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई कन्नड़ और हिंदी में हुई है. 

कांतारा चैप्टर 1 ने अक्षय कुमार की फिल्म को चटाई धूल!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) ने बुधवार की कमाई के साथ अक्षय कुमार की केसरी को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 61वीं फिल्म बन गई है. बता दें, मंगलवार तक, कांतारा 63वें स्थान पर थी और बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई कर अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म टोटल धमाल (155.67 करोड़) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar Movie) की केसरी (155.7 करोड़) को पछाड़कर लगभग 159 करोड़ की कमाई के साथ 61वें स्थान पर पहुंच गई है. 

दिवाली की छुट्टियों से है ऋषभ शेट्टी को उम्मीद! 

हालांकि, कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1  Collection) को मिड वीक में कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है. लेकिन, मेकर्स को ऐसी उम्मीद है कि तीसरे हफ्ते के वीकेंड और दिवाली की छुट्टियों में कांतारा की कमाई में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि, यह राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है. क्योंकि, दिवाली पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थम्मा के साथ हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत भी रिलीज होने जा रही है. 

पहले दिन से कर रही ताबड़तोड़ कमाई

ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty Movie) की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. यह फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हुई थी और इसने 61.85 करोड़ से ओपनिंग की थी. तगड़ी ओपनिंग के बाद पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, जिसमें शुक्रवार को 45.4 करोड़, शनिवार को 55 करोड़ और रविवार को 63 करोड़ का बिजनेस किया था. बता दें, इस फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, म्यूजिक और विजुअल्स लोगों को खूब पसंद आए हैं. 

