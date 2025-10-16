80 के दशक में बॉलीवुड में बेहद पॉपुलर थी ये चाइल्ड आर्टिस्ट, अब नौकरी करके चला रही घर 

बात आज 70-80 के दशक की चर्चित चाइल्ड एक्ट्रेस की जिन्हें आपने उस जमाने की लगभग हर बड़ी और पॉपुलर फिल्मों में देखा होगा. इनका फिल्मी नाम बेबी गुड्डू (Baby Guddu) था और इसी नाम से ये फिल्म इंडस्ट्री में जानी गईं. हालांकि, बेबी गुड्डू का असल नाम शाहिंदा बेग (Shahinda Baig) है और वे फिल्ममेकर एम.एम. बेग की बेटी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहिंदा ने महज 3 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था. उनकी पहली फिल्म का नाम था पाप और पुण्य. बहरहाल, आज हम आपको ये बताएंगे कि अब बेबी गुड्डू कहां हैं ?

बड़े बड़े स्टार्स के साथ किया काम

बेबी गुड्डू ने बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में ऊंची छलांग लगाई थी. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. वे अपने दौर के बड़े और चर्चित स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan), राजेश खन्ना से लेकर श्रीदेवी, जया बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर चुकी हैं. हालांकि, महज 11 साल की उम्र में ही बेबी गुड्डू यानी शाहिंदा बेग ने एक्टिंग छोड़ पढ़ाई पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था. बताते हैं कि उस समय तक शाहिंदा बेहद पॉपुलर हो चुकी थीं लेकिन पढ़ाई पर फोकस करने के चलते उन्होंने एक्टिंग से खुद को दूर कर लिया था.

अब कहां हैं शाहिंदा, क्या करती हैं ?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पढ़ाई के बाद शाहिंदा बेग दुबई में सैटल हो गईं थीं. जिसके बाद से वे वहीं रह रही हैं. शाहिंदा बेग एक एयर लाइन कंपनी के लिए काम करती हैं और एयर होस्टेस की पोस्ट पर हैं. वहीं, शाहिंदा की शादी अब्दुल नाम के एक शख्स से हुई है. इनके बच्चे भी हैं, शाहिंदा बेग अब पूरी तरह बदल चुकी हैं और उन्हें पहचान पाना भी बेहद मुश्किल हो चला है.