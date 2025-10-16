Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सलमान खान को किसने दिया ‘धोखा’, आने वाली फिल्म की कहानी ही कर दी लीक; गुस्सा गए भाईजान

Tiger 4 Leaked News: एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने ‘टाइगर 4’ की कहानी का हिंट दे दिया. अब सलमान का ये सरप्राइज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुका है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 16, 2025 12:01:13 PM IST

Tiger 4
Tiger 4

Salman Khan Tiger 4: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3), जो 2023 में रिलीज हुई थी, अब भी फैंस के बीच चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की स्क्रीनिंग और प्रमोशनल इवेंट के दौरान उनके को-स्टार इमरान हाशमी ने अचानक ‘टाइगर 4’ (Tiger 4) का हिंट दे दिया, जिससे फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया. इमरान की इस हरकत ने सलमान को भी हल्का गुस्सा दिला दिया, क्योंकि कहानी का यह हिस्सा अभी तक पूरी तरह सीक्रेट रखा जाना था.

इमरान हाशमी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सलमान के साथ काम करना हमेशा सहज और आसान रहा. उन्होंने कहा, “आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वही आपको मिलेगा, कोई काल्पनिकता नहीं. मेरा पहला सीन सलमान के साथ था, और वह लंबा मोनोलॉग था. उनके साथ काम करना हमेशा मज़ेदार और आरामदायक रहता है.” बीच में सलमान ने हंसते हुए कहा, “इस फिल्म में मैं नहीं दिखता, अगली वाली में दिखाया जाएगा.”

फैंस के लिए सरप्राइज है ‘टाइगर 4’

इमरान ने अचानक बताया कि अगली फिल्म में कहानी में ये मोड़ आने वाला है, जिससे फैंस में चर्चा का नया सिलसिला शुरू हो गया. इस खुलासे ने सलमान को हल्का गुस्सा दिलाया, क्योंकि अभी तक ‘टाइगर 4’ की कहानी पूरी तरह सुरक्षित रखी जा रही थी.

कैटरीना कैफ के लिए भी खास

कैटरीना कैफ ने भी फिल्म को खास बताते हुए कहा था कि टाइगर फ्रैंचाइजी उनके और सलमान दोनों के लिए बेहद अहम रही है. ‘एक था टाइगर’, ‘टाइगर जिंदा है’, ‘टाइगर 3’ और अब ‘टाइगर 4’, यह लगभग 13 सालों से फैंस के दिल में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

YRF स्पाई यूनिवर्स की पांचवी फिल्म

यह फिल्म मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस किया है. यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 5th पार्ट है. अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ‘टाइगर 4’ में क्या नया धमाल होगा और सलमान इस बार कैसे धमाका करेंगे.

Tags: bollywood newsemraan hashmikatrina kaifsalman khanTiger 4
