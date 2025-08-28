‘अब मैं घर में सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर हूं’, पिता बनने के बाद बढ़ गईं Sidharth Malhotra की जिम्मेदारियां

Sidharth Malhotra Shares Parenting Story: बॉलीवुड के हैंडसम हीरो और फैंस के दिलों की धड़कन सिद्धार्थ मल्होत्रा को आपने अक्सर बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो, रोमांटिक बॉय या डैशिंग किरदारों में देखा होगा। लेकिन, असल जिंदगी में इन दिनों उनकी पहचान एक नए रोल से हो रही है- फादरहुड। जी हां, हाल ही में पापा बने सिद्धार्थ ने खुलकर बताया कि कैसे उनकी जिंदगी का पूरा शेड्यूल बदल गया है। फिल्मों की चमक-दमक और शूटिंग शेड्यूल के बीच अब उनके लिए असली ब्लॉकबस्टर है अपने नन्हें बच्चे की मुस्कान। पर क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ खुद को इस नई जर्नी में किस तरह देखते हैं? उनका जवाब सुनकर आप मुस्कुरा देंगे।

दरअसल, परम सुंदरी फिल्म के प्रमोशन के दौरान और हाल ही में कपिल शर्मा के शो में शामिल होकर सिद्धार्थ ने कहा कि “पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। रात के 3-4 बजे जब बच्चा उठता है, तो कियारा उसे फीड कराती हैं और मैं वहीं खड़ा होकर बस सपोर्टिंग एक्टर बन जाता हूं।” सिद्धार्थ की यह बात सुनकर पूरी ऑडियंस ठहाके मारकर हंस पड़ी। लेकिन, उनके चेहरे पर पिता बनने की खुशी साफ झलक रही थी।

‘पैरेंटिंग आसान काम नहीं’

सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने यह भी स्वीकार किया कि पैरेंटिंग आसान काम नहीं है। बच्चे के साथ हर दिन एक नई चुनौती और सीख सामने आती है। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं देना चाहिए बल्कि सही दिशा और अच्छे संस्कार भी सिखाने चाहिए।

‘घर पर निभा रहे असली हीरो का रोल’

वहीं बात करें एक्टर की अपकमिंग फिल्म परम सुंदरी की तो प्रमोशन ज़ोरों पर है। 29 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार है। लेकिन, इस वक्त उनके लिए असली हिट रोल वही है जो वो घर पर निभा रहे हैं। एक्टर से पिता बनने का यह बदलाव उनकी पर्सनालिटी में नई चमक जोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सिड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।