देवर आवेज पर नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट पर आया प्यार, घरवालों को लगाई लताड़, बोलीं- सब आके बदतमीजी

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में खूब धमाल और लड़ाई-झगड़ा देखने को मिल रहा है। इस बीच गौहर खान ने घरवालों से कुणिका सदानंद की वरिष्ठता को याद रखने का आग्रह किया।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 12:02:00 IST

Gauahar Khan On Kunickaa Sadanand: बिग बॉस 19 का प्रीमियर रविवार, 24 अगस्त को कलर्स टीवी के साथ-साथ जियो हॉटस्टार पर हुआ। इस सीजन की थीम “घरवालों की सरकार” है, जहां घरवाले हर हफ्ते लीडर बनने के लिए एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के खेमे के बीच भी भिड़ंत देखने तो मिलने वाली है। कुणिका सदानंद और अन्य प्रतियोगियों के बीच इन दिनों घर में काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस बीच गौहर खान ने घर के बाहर से कुणिका के प्रति अपना समर्थन दिखाया। 

गौहर खान ने कुणिका सदानंद को किया स्पोर्ट 

जिसको लेकर गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा- कुनिका जी के लिए बुरा लग रहा है, सब आके बदतमीज़ी करके चले जाते हैं। वह तुम्हारी मां की उम्र की है, दयालु बनो.. मुझे लगता है कि हर कोई उसके लहजे को गलत समझ रहा है। 

गौहर ने बिग बॉस के नियमों पर उठाय सवाल 

एक अलग पोस्ट में गौहर ने घर के नियमों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा- biggboss के घर में धूप का चश्मा कैसे चल सकता है ???? कुनिका के लिए गौहर खान का समर्थन देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस सीजन में शामिल गौहर के बेहनोई, अवेज दरबार और उनकी प्रेमिका नगमा मिराजकर भी शामिल है। 

शो में भावुक हुए आवेज दरबार 

बता दें कि हाल ही के एक एपीसोड में गौरव खन्ना नॉमिनेशन को लेकर अवेज से बहस करने के बाद, वह शो में भावुक हो गए थे। अमाल और कुनिका उन्हें दिलासा देते नज़र आए, जबकि नगमा ने उन्हें शांत रहने और अपने फैसलों पर ज्यादा ना सोचने की सलाह दी।

कौन है कुनिका सदानंद

वहीं अगर कुनिका सदानंद बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। वह फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। 1988 से कुनिका ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर खलनायक या हास्य भूमिकाएं निभाई हैं।  

