साउथ सुपरस्टार Nagarjuna ने इस हसीना को जड़ दिए थे 14 थप्पड़, एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर किया था खुलासा, मांगनी पड़ी थी माफी!

Nagarjuna : सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी एक बार ने एक एक्ट्रेस को एक नहीं बल्कि 14 थप्पड़ मारे थे। इसे लेकर खुद एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने खुलासा किया था। आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 10:56:49 IST

Nagarjuna Slapped Isha Koppikar: सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी साउथ फिल्मों का एक बड़े नाम है। वह अपने करियर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज ही वह अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वह अपने करियर में अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी सभी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। एक्टर आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। लेकिन क्या आपकों पता है कि उन्होंने एक एक्ट्रेस को एक नहीं बल्कि 14 थप्पड़ मारे थे। 

इस एक्टर को खाना पड़ा था नागार्जुन से थप्पड़ 

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की पॉपूलर एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने एक बार चौंकाने वाला खुलासा किया था। दरअसल हिंदी रश से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि- साल 1998 में आई फिल्म ‘चंद्रलेखा’ की शूटिंग के दौरान उन्होंने नागार्जुन अक्किनेनी से 14 थप्पड़ खाए थे। हालांकि ये थप्पड़ उन्हें सीन की डिमांड के चलते पड़े थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान किस तरह की परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा था। 

एक नहीं 14 थप्पड़ पड़े 

ईशा ने आगे कहा कि- यह फिल्म उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। इसी कारण वह चाहती थीं कि स्क्रीन पर उनके इमोशंस रियल नजर आएं। इसी कारण उन्होंने नागार्जुन से कहा कि सीन के लिए उन्हें असली थप्पड़ मारे। जब नागार्जुन ने उनसे पूछा क्या वह इसके लिए तैयार हैं। तब उन्होंने कहा था कि- हां मुझे इस सीन में रियल फील चाहिए। नागार्जुन ने प्यार से थप्पड़ मारे, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मुझे थप्पड़ का असर कैमरे पर दिखना चाहिए। मेरी एक दिक्कत थी कि मुझे कैमरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था। इसी कारण मुझे 14 थप्पड़ खाने पड़े थे और मेरे चेहरे पर भी निशान पड़ गए थे। 

नागार्जुन को मांगनी पड़ी थी माफी 

ईशा ने आगे कहा कि- सीन के बाद नागार्जुन काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने बार-बार मुझसे माफी तक मांगी थी। ईशा ने कहा कि- यह उनका अपना फैसला था, हालांकि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। इस फिल्म में नागार्जुन, ईशा कोप्पिकर और राम्या कृष्णा ने लीड रोल निभाया था। इस अनुभव से ईशा को एक बड़ा सबक भी मिला कि- एक्टिंग को रियल दिखाने के लिए एक एक्टर को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार रहना पड़ता है। 

