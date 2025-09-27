Bigg Boss 19: अमाल मलिक को सलमान और गौहर खान ने लगाई फटकार, हरकतों पर दी चेतावनी

Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक को सलमान खान ने उनके आक्रामक व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाई. सलमान ने कहा, “अमाल, जब आप यहां आए थे, तो आपने कहा था कि आप अपना इमेज साफ करने आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. हर बात में गालियां देना, परिवारों पर जाना… क्या आप चाहते हैं कि आपके फैंस भी ऐसा करें?”

सलमान ने अमाल को उनके टैलेंट को पिजिटिव दिशा में यूज करने की सलाह दी और कहा, “यह लड़का बहुत टैलेंटेड है. अपना पोटेंशियल बर्बाद मत करो. मैं चाहता हूं कि तुम इस शो से बाहर निकलो और विजेता बनकर निकलो, ना कि शो जीतकर निकलो.”

गौहर ने अमाल को दिया रियलिटी चेक

इसके बाद, बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान भी घर में आईं और अमाल और अवेज दरबार को रियलिटी चेक दिया. गौहर ने अमाल को उनके दोहरे चेहरे और अविश्वसनीयता के लिए आलोचना की, जिससे घर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया.

क्या अमाल अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे?

अमाल मलिक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस के बीच अब सलमान और गौहर की डांट वाला क्लिप चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके फैंस और आलोचक दोनों ही इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अब देखना यह है कि अमाल इस फटकार के बाद अपने व्यवहार में कितना सुधार करते हैं और शो में अपनी छवि को कैसे बदलते हैं.

