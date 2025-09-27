Bigg Boss 19: अमाल मलिक को सलमान और गौहर खान ने लगाई फटकार, हरकतों पर दी चेतावनी
Bigg Boss 19: अमाल मलिक को सलमान और गौहर खान ने लगाई फटकार, हरकतों पर दी चेतावनी

Salman Khan Scolded Amaal Mallik: 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान और गौहर खान ने अमाल मलिक को जमकर लताड़ा. बता दें पिछले कुछ एपिसोड्स से अमाल अपने अपशब्द भाषा को लेकर ट्रोल हो रहे हैं. गौहर ने तो उन्हें सोशल मीडियो पर पहले भी फटकार लगाई थी.

By: Shraddha Pandey | Published: September 27, 2025 7:38:13 PM IST

Bigg Boss 19
Bigg Boss 19

Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक को सलमान खान ने उनके आक्रामक व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाई. सलमान ने कहा, “अमाल, जब आप यहां आए थे, तो आपने कहा था कि आप अपना इमेज साफ करने आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. हर बात में गालियां देना, परिवारों पर जाना… क्या आप चाहते हैं कि आपके फैंस भी ऐसा करें?”   

सलमान ने अमाल को उनके टैलेंट को पिजिटिव दिशा में यूज करने की सलाह दी और कहा, “यह लड़का बहुत टैलेंटेड है. अपना पोटेंशियल बर्बाद मत करो. मैं चाहता हूं कि तुम इस शो से बाहर निकलो और विजेता बनकर निकलो, ना कि शो जीतकर निकलो.”

गौहर ने अमाल को दिया रियलिटी चेक

इसके बाद, बिग बॉस 7 की विजेता गौहर खान भी घर में आईं और अमाल और अवेज दरबार को रियलिटी चेक दिया. गौहर ने अमाल को उनके दोहरे चेहरे और अविश्वसनीयता के लिए आलोचना की, जिससे घर में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया.

क्या अमाल अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे?

अमाल मलिक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस के बीच अब सलमान और गौहर की डांट वाला क्लिप चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके फैंस और आलोचक दोनों ही इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. अब देखना यह है कि अमाल इस फटकार के बाद अपने व्यवहार में कितना सुधार करते हैं और शो में अपनी छवि को कैसे बदलते हैं.

TOP CATEGORIES

